Dede mirası kalaycılığı geleceğe taşıyorlar

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kalaycılık yapan Yaşar ve Aziz Bartık kardeşler, dedelerinden miras kalan mesleği geleceğe taşımak için çaba sarf ediyor. Yaklaşık 1 asırdır kalaycılık yapan Bartık ailesinin son ustaları olan 46 yaşındaki Yaşar ve 42 yaşındaki Aziz Bartık kardeşler, ilkokulu bitirdikten sonra bakır kalaylamak için ocak başına oturdu. Babaları Nazmi Usta'nın 83 yaşında vefat etmesinin ardından mesleği sürdüren Bartık kardeşler, bakıra olan ilginin giderek azalması ve kalaycılığa rağbet kalmamasına rağmen mesleklerini sürdürdü. Dükkanda sabahın ilk saatlerinde işe başlayan kardeşler, akşam saatlerine kadar yaklaşık 60 dereceye kadar çıkan ocak başında ekmek paralarını çıkarmaya çalışıyor. Günde yaklaşık 300 parça ürünün kalaylandığı dükkanda iki kardeşin en büyük yardımcısı ise Aziz Usta'nın oğlu Nazmi. Dedesinin ismini taşıyan 13 yaşındaki Nazmi Bartık, hem babasının hem de amcasının dizinin dibinden ayrılmıyor. Kışın okula giden Nazmi, tatil günlerinde de ata mirası mesleği öğrenmek için eğitim görüyor.