Ali amca’nın yüzü gülüyor

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi'nde yaşayan emekli Ali Humbul (62), fıtık rahatsızlığı nedeniyle 7 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılının Kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 4 bin liraya ihtiyaç duyan Humbul, internet sitelerinden birinde 'Emekliye kolay kredi' başlıklı ilanı gördü. Humbul, internetten 10 bin lira kredi için form doldurdu. Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. tarafından telefonla aranan Humbul, Ankara'ya çağrıldı. Ali Humbul'a, iddiaya göre, evrak imzalatıldı ardından da şartları uygun olmadığı için kredi verilemeyeceği söylendi. Denizli'ye dönen Humbul, 2019 yılının Mart ayında, 2 bin lira olan emekli maaşının hesabında olmadığını gördü. Bankayla görüşen Humbul'a, adına kredi çekildiği, taksitlerin ödenmediği, imzaladığı taahhütname nedeniyle maaşına haciz koyulduğu söylendi. Dolandırıldığını anlayan Humbul, Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.13 aydır emekli maaşını alamayan Ali Humbul, kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul'un ihtiyaçlarını ise yardımseverler karşılıyor. Bugüne kadar toplam 26 bin lirayı haczedildiği için alamayan Humbul'un yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen, merkezi İstanbul'da olan Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği sahip çıktı. Dernek üyeleri, Humbul'un konteynırını yeniden yaptı. Çok mutlu olduğunu belirten Ali Humbul, "Dolandırıcılar beni mahvetti. Yaşadığım konteynır yeniden yapıldı. Allah herkesten razı olsun" dedi. Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği Başkanı Tuğba Doğan ise, "Ali amcanın hikayesini öğrendik ve üzüldük. Hayatına rahatlık ve konfor katabilmek adına bir şeyler yapmak istedik" dedi.