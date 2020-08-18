İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet verdiği Konak'taki belediye sarayının depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasının ardından 6 yıl önce birçok birimini Halkapınar'daki ek hizmet binası olarak kiralanan Akdemir Plaza'ya taşıdı. O dönemde İzmirli işadamı Abdulkadir Ferahlı ile aylık 175 bin lira kira bedeli 23 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme yapıldı. Ancak binada tadilat gerektiği için Büyükşehir Belediyesi 10 ay boşu boşuna kira ödedikten sonra 2 milyon liraya yakın tadilat masrafı yaparak Akdemir Plaza'ya birçok birimini taşıdı. Kiralandığı dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin boşu boşuna 10 ay boyunca kira ödediği ve kamuoyunun da büyük tepkisine neden olan Akdemir Plaza, kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla o süreçte müfettiş soruşturmasına da konu olmuştu. Depreme karşı dayanıksız olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı İktisadi İşletmeleri'nin 2006 yılında hazırladığı raporla belgelenen Konak Meydanı'ndaki 1500 personelin görev yaptığı Büyükşehir Belediye Sarayı'nda aradan geçen sürede ne bir güçlendirme çalışması ne de yıkım gerçekleştirildi. Büyükşehir güçlendirme yerine bina girişindeki kolonları çeşitli renklere boyadı. Rengarenk boyanan kolonlar görenlerin dikkatini çekerken, "Çürük binayı güçlendireceklerine makyajla göz boyuyorlar" yorumlarına neden olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdemir Plaza için 23 Mayıs 2014'ten itibaren aylık 175 bin liradan 4 yıl boyunca toplam 8 milyon 400 bin lira kira ödedi. Sonraki sözleşmede 25 Temmuz 2018'den itibaren 25 Temmuz 2020'ye kadar iki yıl boyunca aylık 290 bin liradan toplam 6 milyon 960 bin lira kira ödemesi yaptı. 6 yıllık sürede toplam 15 milyon 360 bin lira gibi astronomik bir kira ödemesi yapılmış oldu. 15 milyon 360 bin lira kira ile 2 milyon lira tadilata harcanan parayla belediyenin kasasından toplam 17 milyon 360 bin lira çıkmış oldu. Son zam ile birlikte 25 Temmuz 2020'den itibaren 388 bin 953 lira kira ödemeye başlandı.İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Aradan geçen sürede Konak'taki belediye sarayı güçlendirilmedi. Sadece 200 bin liraya boyadılar. Hangi maksatla boyadıklarını halkın takdirine bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin yapmak istediği, projelendirdiği ihaleye çıktığı hizmet binası inşaatları var. Yenişehir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi 23-24 milyonluk ihale yapıldı. Firma inşaatı bitiremedi. Hal böyleyken İzmir Büyükşehir Belediyesi astronomik rakamlarla bina kiralamaları yapıyor. Belediyeyi zarara uğratıyor. Ya mevcut binayı depreme dayanıklı hale getirecek ya da yeni hizmet binası yapacak. Bunları yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlinin cebinden bol keseden kiralama yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi el attığı hiçbir projeyi sonlandırmayan bir kurum haline geldi" diye yaşanan duruma tepki gösterdi.