Probiyotik aktivitesi artırılmış yoğurt üretti

30 yaşındaki Elif Yılmaz Pekçalışkan, sindirim sisteminde rahatsızlık yaşadı. Harekete geçen Yılmaz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsündeki Teknopark İzmir bünyesinde firma kurup yaşadığı rahatsızlıktan yola çıkarak yola çıkarak probiyotik aktivitesi arttırılmış doğal meyveli yoğurt üretti. Raf ömrü boyunca minimum yasal sınırın 10 katına kadar probiyotik canlılık sağlamayı hedefleyen girişimci kadın, önümüzdeki günlerde seri üretime geçmeyi planlıyor. Aralarında akademisyenlerin de olduğu 5 kişilik ekiple laboratuvar çalışmaları yapan Pekçalışkan, prototipini tamamladığı ürünün seri üretime geçmesi için yatırımcıları bekliyor. Pekçalışkan, "Vücut direncini arttırmaya yardımcı olmak, bağırsak sorunlarına destek olmak için yoğurtta probiyotik bakteri çeşidi ve probiyotik mikroorganizma sayısını artırdık. Yasal sınırın 10 katına kadar probiyotik canlılık sağlamayı hedefliyoruz" dedi.