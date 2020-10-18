Dikili’de bir CHP klasiği

Dikili Belediyesi, içlerinde denize sıfır arazilerin de olduğu 14 taşınmazı toplamda 7 milyon 674 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün mensubu olduğu CHP'nin tüzüğünde yer alan 'Köy malları satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine köylülere iade edilecek' hükmü yer almasına rağmen köy mallarının bir bir satılıyor olması skandal olarak nitelendirildi. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü köy mallarını talan etmekle suçladı. Kırgöz'ün seçim meydanlarında verdiği sözleri çabuk unuttuğunu belirten Şekerci; "Sayın Kırgöz bir önceki dönem CHP'den belediye meclis üyesi idi. Belediye başkanlığına aday olduğunda meclis oturumunda söz alarak 'Dikili'nin malları talan ediliyor, bir bir satılıyor, hırsız var hırsız. Bu gidişle belediyenin elinde satılmadık gayrimenkul kalmayacak' diye bağırıp mevcut belediye başkanı CHP'li Mustafa Tosun'u eleştiriyor, yerden yere vuruyordu. 'Ben belediye başkanı olunca 1 santimetrekare bile köy malı satmayacağım' diyordu. Aynı Adil Kırgöz belediye başkanı olduktan sonra Dikili'de nerede ise satılmadık köy malı kalmadı. Madem 1 santimetrekare köy malı bile satmayacaktınız peki Dikili'deki bu hoyratça harcama neyin nesi? Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.

10 KAT ARTTI

Bir önceki dönemle karşılaştırıldığında Adil Kırgöz başkanlığındaki Dikili Belediyesinde arsa satışlarının 10 kat arttığını öne süren Şekerci; "Siz meclis üyesi iken geçmişi bu şekilde eleştirdiyseniz şu anda talanın da hırsızlığında daniskasını siz yapıyorsunuz. Sayın Kırgöz'ün seçim zamanında söylediği sözlerin hepsi havada kalmış durumda. Dikiliyi hem doğal anlamda hem de belediyeye ait gayrimenkullerin satışı anlamında talan ediyor" diye konuştu. Şekerci, önümüzdeki günlerde Kırgöz'ün belediye başkanı seçildikten sonra bu güne kadar ne kadar gayrimenkul sattığını da bir bir açıklayacağını sözlerine ekledi.

2 AYDA 43 TAŞINMAZ

Dikili Belediyesi geçtiğimiz eylül ayından bu yana 2 satış daha gerçekleştirdi. 17 Eylül'de Çandarlı'da 4, 30 Eylül'de gerçekleştirilen ikinci satışta ise çoğu tarla ve arsadan oluşan 25 tane gayrimenkul belediye encümeni aracılığı ile bir bir satıldı. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek üçüncü satışla birlikte Dikili Belediyesi son iki ayda çoğu köy tüzel kişiliğine ait 43 taşınmazı elden çıkarmış olacak. Güzelbahçe ve Menderes Belediye Başkanları da daha önce köylü malları sattıkları için eleştiri konusu olmuştu.