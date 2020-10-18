Hedef ilk 20

Özel Sağlık Hastanesi'nde online olarak gerçekleştirilen ve alanında uzman ulusal ve uluslararası hekimlerin katkı sağladığı konferansla üroloji ve üroteknoloji konuları ele alındı; güncel tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla ülke ve dünya çapında tanınan Prof. Dr. Burak Turna, "Biz Özel Sağlık Hastanesinde çok deneyimli cerrahları ve ekibi bir araya getirdik. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Bu deneyim Türkiye'deki en önemli serilerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Literatüre göre deneyim her zaman başarılı sonuç alma konusunda belirleyici bir etkendir. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına girmek istiyoruz" dedi. Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Gözde Grubu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, yıllardır birçok neslin hatıralarında yer eden Özel Sağlık Hastanesini yeniden hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi, düzenlenen online konferansa katılımları için tüm hekimlere teşekkür etti. Kenan Kalı, şunları söyledi: "Benim için özel bir günü yaşıyorum. Hastanede yapılan ilk online akademik toplantı olması bizleri çok mutlu etti. Hastanemiz için en ileri teknoloji ve akademik çalışma ortamını hedefledik. 1960 yıllarda yolculuğa başlayan bu sağlık tesisinin yenilenmesi ve teknolojik yatırımının bu noktaya gelmesinde beni yetiştiren hocalarımın çok etkisi oldu. Ekip olarak tüm branşlarda donanımlı bir hastane kurduk. Burak Hocamın da değerli katkılarıyla üroloji konusunda önemli bir merkez olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Prostatta tanıdan başlayarak tedavide robotik cerrahi, lazer sistemi, REZUM sistemi gibi en ileri teknolojiyi kazandırmak için gerekli yatırımları yaptık. İzmir'i ve Ege Bölgesini sağlık konusunda bir merkez haline getirmek istiyorum. Kentin geçmişteki mirasını geleceğe taşımak için bir aile olarak yolumuzda ilerliyoruz."