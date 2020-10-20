Kum zambakları belediye kurbanı

CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel ilçede 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir uygulamaya imza attı. Selçuk Belediyesi, ilçede yürüttüğü kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu kumu almak için iş makinelerini geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü Pamucak sahiline gönderdi. Belediyeye ait kamyonlara iş makinaları ile kum yüklendiğini gören vatandaşlar ilçe jandarma komutanlığına ve Selçuk Kaymakamlığına ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri sahilde belediye işçilerine suçüstü yaptı. Kum yüklü kamyonlarla iş makinasını fotoğraflayan jandarma ekipleri olay yerinde tutanak tuttu. Kamyonlara yüklenen kumlar jandarma nezaretinde tekrar eski yerine boşaltıldı. Kamyon şoförü ile iş makinası operatörünü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Selçuk Belediyesi'nin ilçede nesli tükenmekte olan kum zambaklarının yaşam yeri olduğu için Doğal Sit Alanı ilan edilen Dünyaca ünlü Pamucak plajından izinsiz olarak kum almaya kalkması ilçede büyük tartışma yarattı. Çevreciler duruma tepki gösterirken İlçe Kaymakamlığı da Selçuk Belediyesi yetkilileri hakkında kıyı kanununa muhalefet ve koruma altındaki Doğal Sit Alanında izinsiz kazı yapmak suçlarından soruşturma başlattı. Dosya gereği yapılması için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne gönderildi.Pamucak Sahilinde yaşanan çevre katliamı Selçuk Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında da gündeme geldi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, durumdan kendisinin ve ilgili birim amirlerinin bilgisi olmadığını savundu, taşıma işini yapan işçileri suçladı. Sengel'in topu işçilere atması ve gerekli cezanın verileceği yönündeki açıklamasına AK Partili Meclis Üyesi Hakan Bayraklı sert tepki gösterdi. İki dönemdir Belediye Meclisi'nde görev yaptığını ve kurumun işleyişini gayet iyi bildiğini vurgulayan Bayraklı, "Hiçbir işçi kendi kafasına göre o kamyonu ve iş makinasını garajdan çıkartıp istediği yere götüremez. Oradaki arkadaşlarımız kendilerine verilen görevi yerine getiren insanlar. Gariban işçiyi günah keçisi ilan ederek cezalandırmaya kalkışmak, ne akla, ne de vicdana sığar" diye konuştu. Bu arada Selçuk Belediyesi'nin kum aldığı bölgeden Didim Belediyesi'nin de 4 TIR kum almak istediği ortaya çıktı. 2018 yılında yaşanan bu olayda, Selçuk Belediyesi Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile kum dolu TIR'ların boşaltıldığı belirlendi.