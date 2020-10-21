Kaz Dağları’na doğaseverler akın etti

BALIKESIR'IN Edremit Körfezi'nde sonbaharın bütün güzellikleriyle görülmeye başladığı Kaz Dağları'nda büyüleyici bir şölen yaşanıyor. Kayın, kestane, meşe, göknar ağaçlarının ve derelerin eşsiz manzaralarıyla süslü ormanlar, doğaseverleri cezbediyor. Kestanelerin olgunlaşması ve yağmurların ardından ilk mantarların çıkmasıyla birlikte, ormanları gelir kapısı yapmak isteyen vatandaşlar da Kaz Dağları'nın yamaçlarını dolduruyor. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle kent yaşamından uzaklaşmak isteyen doğaseverler, özellikle hafta sonları Kaz Dağları'na, Burhaniye'nin köylerine ve Kozak Yaylası'na akın ediyor. Edremit Körfezi'nde 13 yıldır faaliyet gösteren Körfez Doğa Sporları Grubu üyeleri de, her hafta sonu rengârenk ormanlarla süslü dağlarda doğa yürüyüşü yaparak sağlığı ve huzuru yakalamaya çalışıyor.