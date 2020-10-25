Ne borç azaldı ne de proje yaptı

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Öğretmen Evi'nde düzenlediği toplantıda Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın 550 gün değerlendirmesini eleştirdi. CHP'li başkanın yerel seçim öncesi verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını ifade eden Polat, "Ayrıca borç batağındaki belediyeyi aylık 3.5 milyon lira üzerinde tasarruf sağladığını ve kredi çekmeden 133 milyon lira borç ödediğini iddia eden Sayın Sandal, gerçekleri konuşmuyor. 2019 yılı kesin hesabına göre 176.210,872,00 TL olan Belediye borcunun 238.789,814,00 TL ye çıkardığını görüyoruz. Yani Bayraklı Belediyesinin yüzde 21 oranında daha fazla borçlandığını 2019 yılı kesin hesap verilerinden anlıyoruz. İddia ettiği gibi aylık 3.5 milyon tasarruf etseydi ve 133 milyon borç ödemiş olsaydı Belediyenin hiçbir borcunun olmaması gerekirdi. Gerçek olan şudur ki, Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel ve Bayraklı A.Ş nin borcu 110 milyon, Bayraklı Belediyesinin toplam borcunun 300 milyona dayandığını görüyoruz" dedi. Kentsel dönüşüm noktasında ise hala net adımlar atılmadığı gibi çözüm noktasında 550 günlük süre boşa geçtiğini ifade eden Polat, "Bu beceriksiz yönetim ve zihniyetin önümüzdeki süreçte de kayda değer bir ilerleme göstermeyeceği aşikardır. Her yağmur yağdığında başta Sevgi Yolu olmak üzere, tüm sokakların alt yapı sorununun gün yüzüne çıktığını hep birlikte görüyoruz. Hatta Sevgi Yolu'nda vatandaşın ve esnafın Sandal'a ihtiyaç duyduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu. Bayraklı Belediyesi'nin sattığı ve devrettiği taşınmazlar hakkında konuşan Polat, sözlerini şöyle tamamladı: "Serdar Sandal'ın 550 günde, Hasan Karabağ'ın son 5 yıllık dönemde sattığı taşınmazdan daha fazla taşınmazı sattığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Eylül ayı meclisinde 42 araçlık kiralık hizmet alımı talebinde bulunan Serdar Sandal, ekim ayı meclisinde komisyonlardan gelen ret çoğunluğuna rağmen, şahsi kanaat ve egolarının etkisinde kalarak Belediyenin ihtiyacı olan 5 aracı, 3'ü Tunceli ilçe belediyeleri olmak üzere, yerine teslim etmek kaydıyla bağışlamıştır. Anadolu'da bir tabir vardır. "Hızan'ın Kabadayısı" hem borç batağında olacaksın, hem de araç hibe edeceksin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu."