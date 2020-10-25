Pedallar Zeynep Aslan için dönecek

bisiklet sporcuları geçtiğimiz haftalarda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zeynep Aslan için anma programı düzenledi. Sporcular bugün saat 14.00'te Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda buluşarak, Zeynep Aslan için oluşturulan anma alanına çiçek bırakacak ve taziyelerini iletecek. İzmirliler Zeynep Aslan adına, Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan anma alanındaki zeytin fidanının altına, yanlarında getirdikleri notları ve çiçekleri bırakacak, basın açıklaması gerçekleştirecek. Zeytin fidanı daha sonra Zeynep Aslan'ın vefat ettiği Çiğli bölgesi yakınlarında bir yere dikilecek. Ardından Bostanlı Demokrasi Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar bisiklet sürecek. Programlarda pandemi sebebiyle maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.