Ticaret merkezinde sona doğru gelindi

Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden ticaret merkezinde sona yaklaşıldı. Kısa bir süre sonra merkezin açılacağı müjdesini veren İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "15 bin kişinin çalıştığı bölgemizde bitmek üzere olan merkez içinde banka şubeleri, alışveriş merkezi, sağlık merkezi, kafeterya, PTT ve kargo şubeleri bulunacak" dedi. Aidatsız, kredi kullanmayan, kendine yetebilen, hukuk ve kanunlar çerçevesinde hareket eden, şeffaf ve adil şekilde yönetilen bir OSB olduklarını ifade eden Acar, "Ticaret merkezimizin temel atma törenini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile birlikte yapmıştık.. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda inşa edilen ticaret merkezi sadece bölgemizi değil çevre köylere de önemli ölçüde fayda sağlayacak. Yine bölge içinde olmayan sosyal tesis ve camiyi de katılımcılarımızın hizmetine açtık" diye söyledi.