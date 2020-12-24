Bergama için parlama vakti

Göreve seçildiği 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden itibaren Bergama'nın birçok eksiği için proje hazırlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, kadim kent Bergama'da turizmden istihdama, günlük hayattan sosyal yaşama kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan projeleri yaşama geçiyor. Yılların ilgisizliği nedeniyle bozulan yolların sıcak asfalt ile buluşması için çalışmalar aralıksız devam ederken bir yandan da konforlu ısınma için şehirde doğalgaz çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Üç bin yıllık tarihi geçmişiyle turizmin öncüsü olan Bergama'da 33 milyon liraya ihale edilen Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'nin yapımının başlaması için şantiye hazırlıkları devam ederken, Selinos Deresi üzerinde bulunan ve 178 yıl önce yaşanan büyük sel felaketinde yıkılan Tarihi Kazancı Köprüsü yeniden restore ediliyor. Yine Selinos Deresi yamacında bulunan tarihi Tabakhane ve Çırçır Fabrikaları restore edilerek, ilçenin sosyal yaşamına canlılık kazandırmak üzere gün sayıyor. Şehrin kalbinin yeniden atması için stadyum yerine inşa edilecek Millet Bahçesi Projesi'nde hazırlıklar bütün hızıyla devam ederken TOKİ konutları Bahçelievler Mahallesi'nde ilçenin en gözde mevkinde ilk etapta 274 adet konutun inşaatı hızla yükseliyor. Bir üniversite şehri olmak için uğraş veren Bergama'da, yine öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması adına 500 kişilik KYK Yurdu inşaatı devam ediyor. İstihdam öncelikli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Alibeyli Mahallesi sınırları içerisinde kurulması için bir yandan hazırlıklar devam ederken, bir yandan da proje içerisinde yer almak isteyen yatırımcılar için ön başvuru süreci işliyor. Kuzey Ege Otoyolu'nun hizmete girmesiyle Bergama-İzmir arası 1,5 saatten yaklaşık 40 dakikaya düşerken, Bergama Çevre Yolu'nun hızla devam eden yapımı şehir içi trafiğini rahatlatmak üzere gün sayıyor.Bergama'da yapılmaya başlanan ve çok kısa bir zaman içerisinde başlanacak olan projelerle kadim Kent Bergama'nın Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Şehrimiz ve hemşehrilerimiz yılların ilgisizliği ile adeta hizmete susamış durumdalar. Anadolu'da bizim ölçeğimizde birçok ilçe saydığımız bu hizmetlere çok önceden kavuşmuş olmasına rağmen, Bergama ne yazık ki; vizyonsuz, çağı yakalama öngörüsü olmayan geçmiş belediye yönetimi nedeniyle bugün altyapı sorunları, çamur ve çukurdan geçilmeyen yollarla karşı karşıya. Ama biz hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışmaya, her bir projenin takibini ısrarla yapmaya devam ediyoruz. Gelecekte Bergama Kuzey Ege'nin yıldızı olacak ve ayrıca hizmetleri ile bütün İzmir'imiz için örnek teşkil edecek" dedi.