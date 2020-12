Mahalleli heyelan korkusu yaşıyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde Şirintepe ve Güzeltepe Mahalleleri'nin sınırında yer alan çoğunluğu müstakil, tek katlı 33 hanenin bulunduğu bölgede, 13 Aralık gecesi toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçaları bir evin çatısına ve yatak odası duvarına zarar verdi. Evde bulunan 3 kişi şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Gürültüyle irkildiklerini belirten Ferit Kartal (40), "Evde, eşim ve 4 yaşındaki görme engelli çocuğum ile birlikteydik. Oğlum, gelen gürültüyle birlikte koşarak, bana sarıldı, ağlamaya başladı. Oğlumun düşen kayalar nedeniyle duvarında hasar oluşan yatak odasında plastik çalışma masası vardı. O anda oğlum orada da olabilirdi" dedi.Olay anında çok büyük korku ve panik yaşadıklarını belirten Sakine Kartal (57) da "Deprem oldu sandım. Çatı çöktü. Her yağmurda korku yaşıyoruz. Burada artık yaşanmaz. Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, gelip bir geçmiş olsun bile demedi. Burada ölmemiz mi gerekir? Önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüm bekliyoruz" diye konuştu. Evinin iki kere su bastığını belirten Kıymet Utku (56), "Bunu hak etmiyoruz. Burada önlem alınması için illaki bir can kaybı mı yaşanması gerekiyor? 1986 yılından beri burada yaşıyorum. Her yağmurda toprak kayması oluyor. 33 hane hepimiz aynı durumda, kayma tehlikesi var. Korkuyorum, ölmek istemiyorum" dedi. Güzeltepe Mahalle Muhtarı Erkan Yılmaz ise, "Burada 33 hane var. 1985 yılından bu yana bu evlerin numaratajı, elektriği, suyu var. Ama her yağmurda bu evlerde yaşayanlar mağdur oluyor. Son yağmurda, iki evi su bastı. Evlerin duvarında delik açarak suyu tahliye ettik. Bu bölgeyi de bir an önce kentsel dönüşüme dahil edilmesini istiyoruz. Eğer bu durumun çözümü olmazsa burada çok can kaybı yaşanır. Geç olmadan bir önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.