Pınar Karşıyaka’da mağlubiyet üzüntüsü

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Avrupa'daki 14 maçlık galibiyet serisi sonrası Brose Bamberg'e 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 83-82 kaybeden Pınar Karşıyaka, evindeki 1.5 yıldır süren galibiyet serisini de rakibi önünde acı bir şekilde sonlandırdı. Avrupa'da iç sahada son olarak FIBA Europe Cup'ta 2018-19 sezonunda oynanan karşılaşmada 20 Mart 2019'da Dinamo Sassari'ye 87-68 yenilen, ardından aynı kupada geçen sezon İzmir'de çıktığı 8 maçı da kazanan Kaf-Kaf'ın evindeki serisi bu sezonun ilk sınavında 76-70'lik mağlubiyetle bitti. Alman temsilcisi bu sonuçla grupta 4'te 4 yapıp adını son 16 turuna yazdırmayı garantilerken, Karşıyaka 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3'üncü sırada kaldı. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kalan 3 grup maçında hata şansları olmadığını söyledi.