Polislerden Ayaz’a doğum günü sürprizi

BALIKESIR'DE Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz ve beraberinde Yunus ekipleri 5'inci sınıf öğrencisi Ayaz Esen'in 11. doğum gününü kutlamak için evine kadar geldi. İlçe sınırları içindeki Atatürk Mahallesi Huzur Sokak'ta oturan Ayaz Esen'in doğum gününü getirdiği pasta ile kutlayan İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz mutlu yıllar dileklerini iletti.

YİNE GELECEKLER

Karşısında çok sevdiği Yunus ekipleri ile polisleri gören Ayaz doğum gününü kutlayan emniyet mensuplarına teşekkür etti. 11 yaşındaki Ayaz'ın doğum gününü oturduğu sokakta kutlayan İlçe Emniyet Müdürü, Ayaz'ın karşı komşusu bir kızın doğum gününü kutlamak için 5 Ocak'ta geleceğine söz verdi. Kendisinin doğum gününü kutlayan emniyet teşkilatına teşekkür eden Ayaz Esen, "Doğum günümü kutlamak için evime gelen polis amcalara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ayaz'ın annesi Sermin Aslan ise Kareli İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz ve ekibine teşekkür ederek oğlunu mutlu ettikleri için şükranlarını sundu.