‘Türk limanları 2020’yi çok az kayıpla kapatacak’

DENIZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, koronavirüs (Kovid- 19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen Türk limanlarının 2020'yi çok az kayıpla kapatacağını bildirdi. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde deniz yolu taşımacılığının ve limanların başarılı bir sınav verdiğini belirtti. Gelecek yıl da küresel denizcilik sektörünün stratejik önemini koruyacağını ifade eden Öztürk, "Pandeminin küresel ekonomide yarattığı sıkıntılara rağmen Türk limanları 2020 yılını çok az kayıpla kapatacak. İzmir bölgesindeki limanlarda bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 570 bin TEU konteyner elleçlendi. Yılın tamamında İzmir limanları, geçen yıl 1 milyon 673 bin TEU'luk elleçleme rakamını yakalayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'FİLO BÜYÜMELİ'

TCDD İzmir Alsancak Limanı'nın su yolunu derinleştirme çalışmaları ve İzmir Körfezi Tarama Projesi ile İzmir'in liman ve deniz şehri kimliğinin güçleneceğini bildiren Öztürk, "Kemalpaşa lojistik merkezinin tamamlanarak işletmeye açılması, deniz yolu-demir yolu ve kara yolunu entegre ederek Ege Bölgesi'nin lojistik aktarma merkezi olma kabiliyetini artıracaktır. Hem bölgemizdeki ticareti artırmak hem kabotaj hattında yük taşımacılığını geliştirmek için Türk bayraklı gemi filomuzu büyütmeliyiz. Yavaş tempoyla da olsa kruvaziyer gemilerini ülkemiz limanlarında göreceğimize inanıyoruz" dedi.