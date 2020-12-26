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Valı’ye teşekkür, büyükşehır’e kınama

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Valı’ye teşekkür, büyükşehır’e kınama
İZMIR'DE 63 sivil toplum kuruluşu, "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamındaki "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğinin iptal edilmesini değerlendirdi. İzmir'deki sivil toplum kuruluşları yaptıkları ortak açıklamayla, festivale Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan, Ermeni soykırımını savunan, başörtülü Müslümanları terörist olarak gösteren karikatüristler Plantu ve Michel Kichka'nın davet edilmesi kınadı. Sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkının hassasiyetlerine tercüman olarak etkinliği iptal edilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "İfade özgürlüğü adı altında, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, inançlarımıza, bu milletin temel değerlerine hakaret eden kişi, kurumlara, vatanını, milletini çok seven sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkı olarak geçit vermeyeceğimizi ifade ediyoruz."
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Valı’ye teşekkür, büyükşehır’e kınama
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