Pazarcılardan işgaliye çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle zor günler geçiren küçük esnafa destek olmak amacıyla açıkladığı can suyu paketine İzmirli pazarcılardan da destek geldi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar; "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi İzmir'de tezgah açan pazarcı esnafına ilaç gibi geldi" diye konuştu. Pakette açıklanan 750 lira kira 1000 lira da hibe desteğinden İzmir'de faaliyet gösteren 4 bin 300 pazarcı esnafının da yararlanacağını hatırlatan Acar, "Aynı desteği Büyükşehir Belediyesi'nden ve ilçe belediyelerinden de bekliyoruz" dedi.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Diğer küçük esnaflar gibi İzmir'in çeşitli semtlerinde tezgah açan 4 bin 300 pazarcı esnafının da bu destek paketinden yararlanacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Acar; "Dernek üyelerimizden bizlere çok olumlu geri dönüşler oldu. Yine aynı paket kapsamında bazı ürünlerde KDV'nin 2021 Haziran ayına kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi hem esnafın hem de vatandaşın aile bütçesine ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkladığı destek paketi ile devletin tüm kurumları ile bu zor günlerde küçük esnafın yanında olduğunu göstermiş oldu. Şimdi sıra yerel yönetimlerde. Maalesef İzmir'de birçok ilçe belediyesi pandemi nedeniyle tezgah açamamış olmasına rağmen pazarcı esnafından işgaliye ücretlerini tahsil etme yoluna gitti. Yani pazarcı açmadığı tezgahın parasını bu zor günlerde belediyelere ödemek zorunda bırakıldı. Birçoğu diyorum çünkü bazı belediye başkanlarımız pazarcı esnafının sesine kulak verip geçici süreyle işgaliye ücreti almama kararı aldı. Örneğin Aliağa Belediyesi 12 ay, Bergama Belediyesi 6 ay, Bornova Belediyesi ise 3 ay süreyle pazarcı esnafından işgaliye almayacaklarını açıkladı. İzmir Pazarcılar Derneği olarak bu davranışın diğer ilçe belediyelerine de örnek olmasını, ilçe belediye başkanlarımızın gerçekten zor durumda olan küçük esnafın yanında durmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Pazarcılar olarak bu zor günlerin toplumsal dayanışma ile daha az hasarla atlatılacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

SOYER'E ÇAĞRI

Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne de büyük iş düştüğünü hatırlatan Acar; "Üzülerek söylüyorum bazı meclis üyelerimizin esnafa destek amacıyla hazırlayıp meclise sunduğu önergeler İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde dikkate bile alınmadı. Dernek olarak buradan Sayın Tunç Soyer'e çağrıda bulunmak istiyoruz. 30 ilçenin seçilmiş belediye başkanlarına ayrı ayrı bu konuyu arz etmektense İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde bu yönde bir karar alınması İzmir genelinde tezgah açan pazarcı esnafımızı büyük ölçüde rahatlatacak, mutlu edecektir diye düşünüyoruz. Bizler üç belediyemizin açıkladığı işgaliye ücreti alınmamasına ilişkin kararın diğer ilçelere de örnek olmasını umuyor ve diliyoruz" dedi.