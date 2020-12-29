Nazar değdi

GÖZTEPE, İzmir'de Karagümrük ile puanları paylaşırken, Yukatel Denizlispor da kendi sahasında Ankaragücü'ne kaybetti.TFF 1. Ligde Altay haftayı galibiyet ile kapatıp çıkışını sürdürürken Altınordu, Balıkesirspor ve Akhisarspor kaybetti. Zor günler yaşayan Menemenspor ise Keçiörengücü ile puanları paylaştı.Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirip, ikinci yarıya da moralli başladılar.Golü yedikleri 77. dakikaya kadar 3 net pozisyon da buldular. Maçın fişini çekmeleri gerekirken, atamayana atarlar sözü gerçekleşti ve golü yediler. 3 dakika uzayan maçın bu bölümünde Karagümrük çok net fırsatlar buldu, Göztepe maçı da kaybedebilirdi. Bir puan, kötünün iyisi diyebiliriz. Takımın hala bitiriciliği iyi bir golcüsü yok.3 dakikalık uzatma bölümüne baktığımızda Göztepe adına bu beraberliğin yani 1 puanın da çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak maçı buraya getirmemeleri gerekirdi. Kazanacak kadar net fırsatlar ayaklarına geldi. 3 puanlı sistemde, 7 beraberlik ile Göztepe tam 14 puan kaybetti. Maç kazanmayı unuttular.Açıkçası maçın başındaki görüntüleri ile son 2 haftada kazandıkları 2 maçın havasındaydılar sanki. İlk yarıda yedikleri iki gol var ki, evlere şenlik. Recep girdi oyunun gidişi değişti, golü de attı. Ancak geç uyanmışlardı bu da pahalıya patladı. İyi kapanan Ankaragücü savunmasını aşamadılar ve sürpriz bir yenilgi ile tanıştılar.2 maç kazanmakla lig bitmiyor.Ne defansta ne orta sahada ne de hücumda o kadar etkisizdiler ki, Ankaragücü çok rahat iki gol attı. Ankaragücü ve Erzurumspor'un kazandıkları bir haftada çok değerli bir 3 puan kaybettiler.Başka bir deyişle, uykuda başladıkları bir maçın sonunda, kabusa uyandılar.Maçın özellikle ilk yarısında belki de sezonun en iyi takım performansı vardı sahada.Pozisyon bulan, kalesinde pozisyon vermeyen ve soyunma odasına 2-1 önde giden bir Altay izledik. İkinci yarının başlarında ise bu kez Ümraniyespor baskısı ve pozisyonları vardı.Kappel'in golüne kadar çok baskı yediler. Bu golle maçın da fişini çekip 3 puanı yazdırdılar.Her şey yolunda.Yücel İldiz'in istedikleri sahaya yansıyınca coşkulu bir Altay izlemeye başladık.Herkes koşuyor, herkes çok istiyor. İlk yarıyı daha farklı önde bitirebilirler ve ikinci yarıyı daha rahat oynayabilirlerdi. Sonuç olarak kazanmasını bildiler. Zirvede artık Altay'ın ayak seslerini de duymaya başladık.Kovid en sonunda Altınordu'yu da vurdu. İstanbul'a eksik gittiler. Ancak yedikleri gollerde de hem kademe hem bireysel hatalar yaptılar. 60. dakikada 10 kişi kalmaları da skoru etkiledi. Son dakikalarda Tuzlaspor inanılmaz golleri kaçırmamış olsaydı daha farklı bir skor da çıkabilirdi. Oynanan oyuna, yapılan hatalara ve hasta ve sakat oyuncuların çok olduğunu göz önüne alırsak kaçınılmaz bir yenilgi yaşadılar.kazandıkları Adanaspor maçında yabancı kuralını ihlal ettiler. 3 puanları silinecek.Hafta arası futbolcular idmana çıkmadılar.Zor günlerden geçiyorlar. Keçiörengücü karşısında futbolcuların verdikleri mücadeleyi izledim.Bu ortamda sergiledikleri oyun her türlü övgüye değer. Bu nedenle aldıkları 1 puanı da çok değerli buluyorum. Menemenlilerin bu takıma sahip çıkmalarını bekliyorum.Adana Demirspor'a kaybetmek sürpriz değil. Ancak böyle kaybetmeleri üzücü.Oyun olarak, pozisyon olarak rakibine kafa tuttu ama gol atamadılar. Puan tablosundaki görüntüleri tehlikenin habercisi.Giresunspor karşısına çok değişik bir kadro ile çıktılar. En azından 1 puanı hedeflemişlerdi ama kadro kaliteleri buna yetmedi.Seri yenilgiler, saha dışında yaşanan sıkıntılar ile kulüp çok zor günlerden geçiyor. Ne olduğunu biz de anlayamıyoruz.