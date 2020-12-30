BALTOK’ta anahtar teslimi 31 Ocak’ta

505 daireden oluşan Yeni Karesi Konutlarının 1. Etap çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz'ın söz verdiği 31 Ocak 2021'e yetişecek, sahiplerine anahtarlar teslim edilecek. Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara kaliteli konut sahibi olabilmesi amacı güdülerek Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren BALTOK, Yeni Karesi Konutları'nın; 505 dairelik 10 blok konut ve 1 blok ticari alandan oluşan 1.Etap çalışmalarında sona geldi. 2018 yılında durdurulan inşaat çalışmaları, Başkan Yücel Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yeniden ihaleye çıkılarak tekrar başladı. 20 Ocak 2020'de yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından hızlı bir şekilde devam eden çalışmaların yüzde 98 tamamlandı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz'ın söz verdiği 31 Ocak 2021'e yetişecek. Bina içlerindeki, vitrefiye, doğrama, duvar kâğıtları dahil tüm ince işlerin sonuna gelen BALTOK, daireleri temizlemeye hazırlıyor. Otomatik sulama sisteminin alt yapısı bitiren ekipler, alanı çim ekimine hazırlıyor.