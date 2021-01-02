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Eksik Altınordu Balıkesir sınavında

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Eksik Altınordu Balıkesir sınavında
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynadığı son 2 maçında Giresunspor'a 2-0, Tuzlaspor'a 4-1 yenilerek liderlik koltuğunda zirvede götürdüğü sezonda Play-Off hattından çıkan Altınordu, bugün ilk yarının son haftasında evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İZMIR ekibinde koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muzaffer, Ahmet Dereli, Muhammed, Burak İnce, Yusuf Can ve Yiğit Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman forma giyemeyecek.
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Eksik Altınordu Balıkesir sınavında
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