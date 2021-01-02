Yılbaşı gecesi kural tanımayanlara ceza

Tüm dünya koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına evlerinde girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi (31 Aralık) saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi (4 Ocak) günü saat 05.00'da sona erecek. Bu kapsamda İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 bin polis, sokağa çıkma kısıtlaması süresince görev başında. Ekipler, yılbaşı gecesi kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. 4 deniz ve 2 hava aracının destek verdiği kontrollerde Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler koronavirüs tedbirlerleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler ve bakkalları kontrol etti. Özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade edilmedi.

SANAL DEVRİYE

Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri 24 saat sosyal medyada devriye attı. Parti ya da kutlama yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşan kişiler araştırıldı. Ancak evde, villada ya da otelde parti veren kimseye rastlanmadı. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi. Maske takmayan 566 kişiye 509 bin 400 lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 38 kişiye 119 bin 700 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Toplam 629 bin 100 lira para cezası kesilmiş oldu. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası uygulandı. Öte yandan 1 iş yerine adli, 2 işyerine de idari işlem yapılmıştı.