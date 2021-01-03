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’de patlayıcı ele geçirildi

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
İzmir’de patlayıcı ele geçirildi
İZMİR'İN Konak ilçesinde polisin durumundan şüphelendiği kişinin üzeri ve gösterdiği adreste, 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı "Narko Alan" projesinde görevli polisler, Ülkü Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.İ'yi (31) durdurdu. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin üst aramasında, 10 santimetrelik çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Şüphelinin patlayıcıyı A.T.A'dan (29) aldığını söylemesi üzerine bu kişinin adresine düzenlenen operasyonda, 15 santimetre uzunluğunda el yapımı patlayıcı ve bir pompalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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İzmir’de patlayıcı ele geçirildi
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