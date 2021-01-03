Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Sağlıkçılara ulaşım jesti

Sağlıkçılara ulaşım jesti

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Sağlıkçılara ulaşım jesti
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19'a karşı gece fedakarca mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara ücretsiz toplu ulaşım desteğini 30 Haziran 2021'e kadar sürdürecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kovid-19'a karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu zor süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımız ile eczacılarımız Büyükşehir Belediyemize bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edecek. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep beraber gelip, sağlıklı günlere kısa sürede kavuşacağız. Hemşerilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymalarını istiyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlıkçılara ulaşım jesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA