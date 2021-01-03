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Türkülü mühür paylaşımı

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Türkülü mühür paylaşımı
İZMİR'DE çalışan ve yıl sonu nedeniyle iş yerinde yoğunluk yaşayan noter başkatibi Selma Öncül (46), türkü eşliğinde kaydettiği videoları ile dikkat çekiyor. Daha önce 'Müdür Beyin Yeşil Kürkü' türküsüne elinde mühürle çektiği video ile izlenme rekorları kıran Öncül, bu yıl sonu da 'Oğlan Oğlan' isimli Rumeli türküsüyle evrak mühürlerken videosunu kaydetti. Çalışırken müzik dinlemeyi sevdiğini söyleyen Öncül, genç meslektaşlarına da müzikle çalışarak işlerini keyifli hale getirmelerini tavsiye ediyor.
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Türkülü mühür paylaşımı
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