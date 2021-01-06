Dental Labor’dan çalışanlarına plaket

Türkiye'de diş protezi alanında öncü olan Dental Labor, bünyesindeki 10, 20, 30 ve 40. yılını dolduran çalışanlarına teşekkür etti. Sektörde işin diş protezinin okulu olarak gösterilen Dental Labor, 33 çalışanına 'Kıdem Plaketi' verdi. Dental Labor Genel Müdürü Hakan Pehlivan, küresel standartlarda bir dünya markası olduklarını belirterek, gelecekte imza atacakları başarılar için çalışanlarına güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Pandemi kuralları kapsamında tören yerine plaket takdimi yaptıklarına dikkat çeken Pehlivan, "Biz bir aileyiz. Sizler bu işin üreticileri, olmazsa olmazlarısınız, başarılarımız size ait. Hepinize teşekkür ederim" dedi.Dental Labor'un kurucusu ve diş protez laboratuvarların Türkiye'de sektör haline gelmesini sağlayan Nevzat Pehlivan'a da görüntülü olarak bağlanılarak 71. Yıl Ödülü takdim edildi. Dental Labor Genel Müdür Yardımcısı Sema Pehlivan "Sektöre vermiş olduğunuz emekler, Türkiye'de ilk Diş Laboratuvarı'nı açarak ülkemize kazandırmış olduğunuz katma değer ve istihdam ile meslek sahibi yaptığınız nice teknisyenler adına size minnettarız" diye konuştu. Sürpriz çekilişle çalışanlar için hazırlanan yılbaşı hediyeleri de verildi.