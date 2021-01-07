Gaziemir Belediyesi kiracısına acımıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kovid- 19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek amacıyla yardım paketi açıkladı. İçerisinde bir liralık kira yardımının da yer aldığı destek paketi, milyonlarca küçük esnafa nefes aldırdı. Yine aynı paket kapsamında yerel yönetimlere kira indirimi ve erteleme yetkisi verildi. Türkiye genelinde birçok belediye başkanı mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlarda kiracı konumunda bulunan esnaftan kira almayacağını açıklarken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan bu kadar da olmaz dedirten bir hareket geldi. Arda ilçede faaliyet gösteren iki esnaf hakkında birikmiş kira borçları nedeniyle icra takibi başlattı. Olay Gaziemir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Atmaca, "Kiracı yurttaşlarımızın ticari itibarını zedelememek adına isimlerini gizli tutuyorum. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek kapsamında belediyelere kira indirimi ve erteleme yetkisi verdi. Peki Gaziemir Belediyesi ne yaptı? Kapalı mekan için ekim, kasım aralık kirasını ödeyemeyen kiracıya icra gönderdi. Bravo Halil Arda tebrikler" ifadelerini kullandı. Atmaca ayrıca paylaşımında Başkan Arda'ya yönelik olarak "Belediyeyi bu hale getirenler utansın. Sosyal belediyecilik zor durumdaki esnafın tepesine binmek midir?" diye de sordu.Atmaca'nın paylaşımı sosyal medyada da büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar esnafa karşı tutumundan ötürü Başkan Arda'ya tepki gösterdi. Yaşananlara bir tepki de geçtiğimiz yıllarda CHP'den 2 kez milletvekili aday adayı olan Cengiz Kuçhan'dan geldi. Aynı zamanda eski belediye çalışanı olan ve Halil Arda'nın belediye başkanı seçilmesinden kısa süre sonra memuriyetten istifa eden Kuçhan Atmaca'nın paylaşımının altına yaptığı yorumda; "Yıllarca kira birimi bana bağlıydı. Biz böyle bir şey yapmadık. İcra yerine esnafı belediyeye çağırıp taksit yaptık. Birde avukat neye dayanıp Seydaş şirketinin alacağını 6183 sayılı amne alacakları ile hesaplamış? Nerden baksan tutarsızlık" ifadelerine yer verdi.GAZİEMİR Belediyesi'nin aksine Aliağa Belediyesi, kiracılarına destek olma kararı aldı. Aliağa Belediyesi ocak ayı olağan meclisinde, belediye taşınmazlarında kiracı olarak bulunan işletmelere yüzde 50 kira indirimi, pazarcı esnafından da 1 yıl boyunca işgaliye ücreti alınmaması kararı oy birliği ile kabul edildi