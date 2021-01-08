5 bin işçiyi hangi kıstasa göre aldın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in istihdam politikasına AK Parti'den eleştiri geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe yılsonu itibariyle belediye şirketlerinde işe girişi yapılan 5 binin üzerinde yeni personel olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri olan İZELMAN, İZENERJİ ve İZDOĞA'da adeta patlama yaşandığını belirten Boztepe, "Belediyede uzmanlık gerektiren fuar şirketi İZFAŞ, hizmet sektörüne hitap eden Grand Plaza, ulaşım şirketleri Metro A.Ş ve İZDENİZ ile İZBETON şirketleri dahi dolup taştı. Seferihisar'ı borç batağında devreden, belediyeyi mali krize sokan sayın başkan burada da aynı yöntemi sergiliyor. Adeta miras yedi, hayırsız bir evlat gibi davranan başkan bir yandan ekonomik daralma ve mali sorunlardan bahsediyor. Kendisiyle çelişen uygulamalara imza atan başkanı bu tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz" diye konuştu. Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü; "Buradan başkana sormak istiyoruz; alınan personelin ne kadarı İzmir'de ikametgah ediyor? Kaçı 10 yıldır ikametgah ediyor, kaçı 5 yıldır ikametgah ediyor, kaçı hiç ikametgah etmiyor. Siz bir seçim geçirdiniz. Bizim Cumhur İttifakı üyeleri olarak hiçbir zaman Büyükşehir'den bir beklentimiz olmadı. Sadece parti içinde yarışta, delege seçimlerinde ve kongrelerde siyasi destekçilerinize omuz vermek için belediyeyi CV bankası haline çevirdiniz. İzmir'de yetmiyormuş gibi bu tavrınızı Ankara'ya taşıdınız. Siyasi yol arkadaşınız Rıfat Nalbantoğlu'nu kurultayda PM üyesi seçtirebilmek için Doğu ve Güneydoğu'da iç Anadolu'da diğer bölgelerdeki il başkanlarına, yöneticilerine sözler verdiniz. Şimdi bunların diyetini mi ödüyorsunuz? Siz, kendi partinizin İzmirli evlatlarını bile yok sayacak bir tutum içindesiniz. İzmir dışından gelen partilerin çocukları, yakınları belediyede işe giriyor. Yol, sokak, mahalle tanımayan insanlar otogara indiklerinde gördükleri İzmir'de iş sahibi oluyor." Kısa sürede alınan 5 binin üzerindeki kişinin belediyeye maliyeti yıllık 500 milyonun üzerinde olduğunu iddia eden Boztepe, "Kredilerle, yüksek faizli borçlanmalarla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi hızla uçuruma yuvarlanan bir araba gibidir. Bu arabanın direksiyonunda olan Sayın Soyer kendisiyle birlikte tüm İzmir'in geleceğini de ipotek altına almıştır. İşçi alımında kriteriniz ve ölçütünüz ne olmuştur. Bunu bilmek başta belediye meclis kararlarına imza atan biz seçilmişlerin, sonra size oy veren İzmirlilerin hakkıdır" diye konuştu.