İhracatta konteyner maliyetleri yükseldi

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin yeni yılı öncesi bu ülkenin ihracatını artırması sonucu dünya genelinde konteyner sıkıntısı oluştuğunu, mart ayında durumun normale dönmesini beklediklerini bildirdi. Eskinazi, son 2 aydır konteyner fiyatlarında artışa rağmen ihracatta rekor kırdıklarını söyledi. Boş konteyner bulmakta zorluk çektiklerini ifade eden Eskinazi, arz-talep dengesindeki değişiklik ve Çin'in aşırı talebinin konteyner fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. Eskinazi, şöyle dedi: "Çin yeni yılı öncesi Uzak Doğu'nun konteyner talebi artınca boş konteyner konusunda sıkıntı yaşanıyor. Çin bu yıl ihracatta rekor kırdı. Çin yeni yılına girildikten sonra 1 ay içinde konteynerler yerine oturacak. Onun da mart ayının 15'i gibi olmasını bekliyoruz. Ancak ihracatçımız bir yolunu bulup Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ediyor." Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç da salgın süreciyle birlikte konteyner arz-talep dengesinin bozulduğunu, bunun fiyatları yükselttiğini bildirdi. Türkiye'nin ithalatındaki düşüşün de ülkeye boş konteyner girişini azalttığını ifade eden Yalavaç, "İthalat azalırken ihracatta düşüş olmadı, aksine artış yaşandı. Haliyle bu konteyner hareketliliğine ve navlun fiyatlarına yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı devam eder" dedi.