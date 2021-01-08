Menemen’de seçim krizi

Menemen Belediye Meclis toplantısında başkanvekili seçimi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin 'seçim maddesini gündeme alınmasına' ret oyu vermesiyle nedeniyle gerçekleşemedi. AK Partililer bu duruma sert tepki gösterirken, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz, kesin karar beklemeden seçim yapılmaması gerektiğini savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Yusuf Demircioğlu ise, "Kura çekim işlemi yönetmelikte olduğu şekilde torbadan isimlerin çekilmesi gerekirken bu yapılmadı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üst mahkeme yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddetti. Mahkeme, nihai karar beklemeksizin kura çekiminin yapılmasını hükmetti. İzmir Valiliği seçimin yapılması için belediyeye yazı göndermiştir. Verilen önergeyi anlamıyoruz. Bu mecliste görüşülemez. Gündeme alınan bir maddenin gündemden düşürülmesi yönetmelikte düzenlenmemiştir. Bu gündem maddesi mahkemenin karanını uygulanmasına yöneliktir. Mahkeme kararlarının uygulanması zorunludur. T.C devleti hukuk devletidir. İdare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. TCT 257. maddesinde bunun aksi suçtur. Bu yanlıştan vazgeçin. Elinizden fanus ya da topla gelmedik. Biz torba diye itiraz ettik. Siz kurayı hiç düşünmediniz. Bunu meclis üyeleri de söyledi. Sizin içerinizden arkadaşlar bu zamana kadar yapılan haksız, adaletsiz yönetime isyan ettiler. Demokratik haklarını kullanıp Aydın Pehlivan'a oy verdiler" dedi.Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Menemen Belediyesi'nde de başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ile CHP'nin adayı Deniz Karakurt eşit oy alınca kura çekimi yapılmış, bunun sonuncunda Karakurt başkan vekili seçilmişti. Daha sonra AK Parti kuranın yasaya uygun yapılmadığına öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme ise kura seçiminin tekrarlanmasına ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. CHP'nin üst mahkemeye itirazı reddetmişti. İzmir Valiliği geçtiğimiz pazartesi günü mecliste başkanvekili kura seçiminin yapılmasına karar verdi. CHP'li ve İYİ Partili toplantıya katılmayınca kura çekimi gerçekleşmedi.