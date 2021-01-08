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Zolan’dan ’ye mesirelik müjdesi

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Zolan’dan Bekilli’ye mesirelik müjdesi
DOĞAYA ve yeşile yaptığı yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin 19 ilçesi ve 616 mahallesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda kısa süre önce ziyaret ettiği Bekilli ilçesine bir de mesirelik kazandıracaklarını müjdeledi. Bekilli ilçesinde 24 bin metrekarelik ormanlık alanı vatandaşların nefes alacağı mesirelik olarak düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Zolan, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, restoran, amfi tiyatro, yöresel ürün satış yerleri ve 10.000 m2'lik piknik alanı yapılacak tesisin ilçedeki sosyal yaşama yeni bir alternatif olacağını söyledi.
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Zolan’dan Bekilli’ye mesirelik müjdesi
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