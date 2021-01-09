DENIZLISPOR’DA takım kazan kaldırdı

HAFTALARDIR düşme potasında yer alıp suların durulmadığı Yukatel Denizlispor'da maaşların gecikmesi nedeniyle önce bazı futbolcular kazan kaldırdı. Yeşil-siyahlılarda Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon kulübü FIFA'ya şikayet etti.

2019 YILINDA DA BIRAKMIŞTI

Yaşanan maddi konular camiada gerginliğe yol açarken, yönetimin futbolcu ödemelerini yapabilmek için kaynak arayışına girdiği öğrenildi. Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, son dönemdeki gelişmeler üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu. Atilla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denizlispor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Denizlispor'umuza ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum" dedi. Atilla, uzun süre başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kulüpte 11 Kasım 2019'da istifa etmiş, Başkan Ali Çetin'in 10 Eylül 2020'de güven tazelediği kongrede yeniden yönetime girmişti