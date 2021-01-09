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’de kura çekımı 12 ocak’ta

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Menemen’de kura çekımı 12 ocak’ta
ÖNCEKI gün toplanan Menemen Belediye Meclisi toplantısında belediye başkanvekilini belirlemek için kura çekimi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin önergesiyle gerçekleşemedi. Meclisin aldığı bu karar sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger düğmeye basarak ikinci süreci başlattı. Vali Köşger, kura çekiminin gerçekleşmesi için Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi. Meclis vali yardımcısının başkanlığında 12 Ocak Salı günü toplanacak ve burada kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekiminde CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan yarışacak. Torbadan çıkacak isim başkanvekili seçilecek. Menemen'de eski başkan Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yine yapılamamıştı. Millet İttifakı üyeleri, mecliste seçim maddesinin gündeme alınmasına ret oyu vermişti. Bunun üzerine de Valilik deyreye girmişti.
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Menemen’de kura çekımı 12 ocak’ta
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