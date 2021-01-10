Hotar, kahraman doktorları ağırladı

zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda; cephe bölgesine giderek askerlere tıbbı destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı tıp doktorları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti. Kardeş ülke Azerbaycan'ın askerlerine şifa dağıtan hekimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Hotar, "Biz, gerek üniversitemiz bünyesinde asistanlık yapmış gerekse başka kurumlarda görev almış cephedeki kahraman hekimlerimizle gurur duyuyoruz" dedi. Kısa süre önce DEÜ Tıp Fakültesi'nde ortopedi uzmanı olan ve sonrasında özel sektörde çalışmaya başlayan Uzm. Dr. İftikhar Gurbanov ise Azerbaycan'a Türkiye'den giden ekiple birlikte bir ay boyunca 100'e yakın ameliyat yaptıklarını; askerlere pansuman dahil olmak üzere her türlü tıbbi bakımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Gurbanov, DEÜ Rektörlüğünde ağırlamalarından dolayı Rektör Hotar'a teşekkür etti.