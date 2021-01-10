Kuraklığa karşı ‘yağmur suyu’ hasadı

Son 10 yılın en kurak kışlarından birini yaşayan Türkiye'de, barajlardaki su seviyesi hızla düştü. Son günlerde art arda meydana gelen yağışlara rağmen kuraklıktan İzmir de nasibini alırken; Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 39'a, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 41'e, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 47'ye, Gördes Barajı'nda ise yüzde 3.50'ye kadar indi. Ege Bölgesi'nde ise, 2019 yılının Kasım ayında 47.4 mm olan yağış ortalaması, geçtiğimiz kasım ayında 8.2 mm olarak gerçekleşti. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aslı Bor Türkben, "Ülkemizde, 'yağmur suyu' hasadı uygulamasını yaygınlaştırmalıyız. Bu sayede, binaların çatılarına gelen yağmur suları, akiferler veya sarnıçlar ile depolanıp bahçe sulaması, arıtma ile evsel kullanım ve iç mekan ısıtmada bile kullanılabilir. Ayrıca, günlük hayatta 'sudan ucuz' ya da 'sudan sebep' gibi ifadeleri söylemeyelim, suyu önemsiz göstermeyelim" dedi. Türkben, şöyle devam etti: "Kurak veya kuraklığa eğilimli bölgeler için, problemi bütün olarak ele alıp 'su yönetimi' yaklaşımı oluşturulmalı. Evsel ve endüstriyel atık suların kontrol altına alınması, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma, sulama suyunun dengeli kullanımı, nüfus planlaması gibi birçok konuya odaklanılmalı. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği açısından 'havza eylem planları' oluşturulmalı. Arazi kullanım şekli, havzalardaki suyun kalitesi ve miktarını doğrudan etkiliyor."



TASARRUF ÖNERİLERİ

BIREYSEL olarak alınabilecek önlemlere ilişkin bilgiler de veren Türkben, "Banyo yaparken, düşük akımlı bir duş başlığı kullanarak yüzde 40-60 arasında su tasarrufu sağlanabilir. Duşta geçirdiğimiz her 5 dakika için ortalama 75 litre su harcadığımızı düşünürsek, duştan 1 dakika erken çıkmak bile, yıl bazında büyük tasarruftur. Bir kişi, her gün 3 dakika boyunca suyu kapatmadan traş olursa, yılda 10 ton su harcar. Günde iki kez, birer dakika boyunca suyu kapatmadan diş fırçalanırsa, yılda 8 ton su gider. El-yüz yıkanırken, traş olurken veya diş fırçalarken, musluğu mutlaka kapalı tutmalıyız. Çamaşır makinesini haftada bir kez az çalıştırarak, yılda 9 ton su tasarrufu sağlanabilir. Bulaşıkları makineye koymadan önce, ön yıkama yapmak yerine peçeteyle silmek de su tasarrufu sağlar. Sebze ve meyveler akan suda değil, su dolu bir kapta yıkanırsa; 4 kişilik aile için yılda 20 ton su tasarrufu yapılır" diye konuştu.