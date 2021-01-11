Doktor adaylarına sinema ile terapi

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi'nde tıp ile sanatı bütünleştirmek, yeni nesil doktorların kültürel ve sosyal yönlerini de geliştirmek amacıyla "film terapi" uygulaması ve eğitimi başlatıldı. Görme ve işitme engelliler, down sendromlular, otizmliler ve sığınmacıların film çözümlemesi aracılığıyla toplumla bütünleşmesini ve daha iyi sosyal iletişim kurmasını sağlayan yöntem, "Sinema ve Tıp" başlığı altında İzmir Tınaztepe Üniversitesinin seçmeli ders programına girdi. Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kerem Kaban eşliğinde öğrenciler film çözümlemesi yapmaya başladı. Robin Williams'ın sıra dışı ve iyimser bir doktoru canlandırdığı "Patch Adams" gibi filmlerin izlendiği ve yorumlandığı çevrim içi derslere öğrencilerin de ilgisi yoğun oldu. Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer, "Yetiştirdiğimiz hekimlerin hastayla iletişim kurabilen, sadece kitaplardaki bilgileri uygulayan değil sosyal yönleri de gelişmiş insanlar olmasını istiyoruz"