Denizlispor iç sahada kayıp

Lig'de pazar günü Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yarattı. Evinde 8 maça çıkan yeşil-siyahlılar sadece 1 galibiyet alarak evinde en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu. Rakiplerine iç sahada 5 kez boyun eğen Ege temsilcisi 2 kez de beraberlik elde edebildi. Yalnızca Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenebilen Denizlispor Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la da golsüz berabere kaldı.evinde Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Başkan Ali Çetin, takımlarının son haftalarda iyi performans gösterdiğini ancak şanssız sonuçlar aldıklarını söyledi. Çetin, sahalarında Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirtti.