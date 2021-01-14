Hep zabıtayla köşe kapmaca oynuyoruz

10 bin üyeye sahip 6 kooperatif ile 5 dernek, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği çatısı altında birleşti. İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, kentteki 200 bin sokak satıcısı adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, "Belediye tarafından belirlenecek noktalarda işgaliye parasından vergimize kadar tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız. Tek isteğimiz kayıt altına alınmak, sosyal güvenceye kavuşmak ve halkımıza hijyenik koşullarda hizmet vermek" ifadelerini kullandı. Çiçek satan yüzde 55 engelli Kevser Erdoğan (53), "Normalde daha önce böyle bir iş yapmadım. İşsiz kalınca mücadeleye devam etmeye karar verdim. Zabıtalar kovalıyor. Onar görevini yapıyor ama ben de çalışmak zorundayım. Zabıtayla resmen köşe kapmaca oynuyoruz" diye konuştu. Konak ilçesinde 30 senedir seyyar satıcılık yapan Süleyman Acar (48) da "Sürekli zabıtadan kaçmak zorunda kalıyoruz. Artık kaçmak istemiyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret eden Laçin, sokak satıcılarının talep ve önerilerini içeren raporu iletti. Başkan Soyer, ilçelerdeki pazar yerlerinin haftada bir gün sokak satıcılarına ayrılacağını söyledi.