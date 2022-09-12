19 milyon öğrenci okullarına kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğ- retim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim- öğretim yılına dün başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise bugün başladı ve 16 Eylül'e kadar sürecek. 2022- 2023 eğitim- öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim- öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.Yenieğitim-öğretim döneminde ilkokula başlayan çocukların bazılarının yaşadığı ayrılık kaygısı ebeveynden ayrılmak istememe nedeniyle ortaya çıkıyor. Ergenlerde ise okuldan korkmaktan ziyade 'okul reddi' problemi baş gösterebiliyor. SABAH'a konuşan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Genç Psikiyatristi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çakıroğlu, "Sabah okula gitmeden yaşanan karın ağrıları, kusmalar ve mide bulantıları kaygının bedensel belirtileri olabilir. Bu durumda, kararlı şekilde çocuğun okula devamlılığının sağlanması ve aynı zamanda da bir uzmandan destek alınması uygun olacaktır. Ergenlerdeki okul reddinin de birçok sebebi olabilir. Bu durumda da bir uzman desteği alınmalı" dedi.SABAHPolismemurları Abdurrahman Tekelioğlu (36) ve aynı yaştaki eşi Nermin Tekelioğlu'nun 2013'te Eskişehir'de görev yaparken izne geldikleri memleketleri Konya'da dünyaya gelen dördüzleri Elçin, Gülçin, Nesrin ve Aybars 4'üncü sınıfa başladı. Şu anda Konya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda olan Tekelioğlu çiftinin 9 yaşındaki dördüzleri aynı sınıfta okuyor. Cengiz Topel İlkokulu'na el ele tutuşarak giden kardeşlerin doğumunu o dönem başbakan olan Erdoğan da aileye telefon ederek kutlamıştı.SABAH