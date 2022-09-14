Türkiye OECD’ye model oldu! Mesleki eğitimin kalbi İstanbul’da atacak





Türkiye son 20 yılda eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Cormann ''PISA'daki gelişmeler üzerine dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalarınızda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Özel eğitimde ihtiyacı olan öğrenciler için ve hayat boyu öğrenme ile ilgili yorumlarınızı önemsiyor ve biz de destekliyoruz.