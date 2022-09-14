Türkiye OECD’ye model oldu! Mesleki eğitimin kalbi İstanbul’da atacak

UNESCO'nun düzenlediği "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi öncesi Bakan Özer ile görüşen Cormann Türkiye'deki eğitim ataklarını övgü dolu sözlerle tebrik etmişti.
Türkiye son 20 yılda eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Cormann ''PISA'daki gelişmeler üzerine dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalarınızda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Özel eğitimde ihtiyacı olan öğrenciler için ve hayat boyu öğrenme ile ilgili yorumlarınızı önemsiyor ve biz de destekliyoruz.
10 AYDA ATAĞA GEÇİLDİ
2021 yılının sonunda yapılan bir yasal değişiklikle Türkiye'de mesleki eğitimde adeta atağa geçildi. İşte son 10 ayda yapılan iyileştirmelerle mesleki eğitimde gelinen nokta:
10 ayda 160 bin olan çırak kalfa sayısı 730 bin oldu. Yıl sonundaki hedef 1 milyon. Öğrenci mesleki eğitim merkezlerinde 1 gün okula gidiyor. 4 gün işletmede gerçek iş ortamında usta öğreticinin mentorluğunda eğitim alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Ar-Ge merkezleri kuruldu. 55 adet Ar-Ge merkezinin meslek liselerinde açılışı yapıldı. Amaç fikri mülkiyetle ilgili patent, faydalı model, marka, tasarımla ilgili inovatif yaklaşımları kökleştirmek, o kültürü yaygınlaştırmak.
Şu anda sisteme giren bir genç mesleki eğitim merkezine gittiği zaman ayda bin 700 TL alıyor. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. 3'üncü yılın sonunda kalfa olanlar 2 bin 700 TL'ye yakın bir ücretle eğitim öğretimine devam ediyorlar.
Son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığının bu bağlamda tescil sayısı 29'du. Yıllık tescil ettiği ürün sayısı 2,9. Bu yılki rakam 7 bin 800.
Meslek liseleri ilk kez ihracat yapmaya başladı. Maske ihracatı, kağıt havlu ihracatı yapıyor.
2'si İstanbul'da olmak üzere 7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. İlk kez meslek liselerine yurt dışından öğrenci alındı.
İşveren üzerindeki tüm maddi yük ortadan kaldırıldı. Asgari ücretin yüzde 30'unu kalfa oldukları zaman, yüzde 50'sini tamamen devlet üstlendi.