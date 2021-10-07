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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:41 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:41

Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? - Zıt Anlamlı Sözcükler Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? - Zıt Anlamlı Sözcükler Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı kelimeler denir. Zıt anlamlı kelimeler bir diğer şekilde karşıt anlamlı sözcükler olarak tanımlanır. Günlük yaşantımızda oldukça çok kullandığımız zıt anlamlı kelimeler, birbiriyle çelişen özellikler barındırmaktadır. İlkokul derslerinde öğrencilerin karşısına çıkan zıt anlamlı kelimeleri için konu anlatımı hazırladık. Zıt anlamlı kelimeler nelerdir? Zıt anlamlı kelimeler örnek listesi ve merak edilen detaylar...

Zıt anlamlı kelimeler hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler örnek listesi hazırladık, detaylı şekilde aşağıdan inceleyebilirsiniz. Zıt anlamlı kelimeler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. İşte zıt anlamlı kelimeler örnek listesi…

ZIT ANLAMLI KELİMELER NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler; anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere denir. Birbiriyle çelişen özellikler barındırırlar. Yani bir kelimenin zıt anlamlısı, o kelimenin tam olarak tersini ifade etmektedir. Her kelimenin zıt anlamı da yoktur. Fiillerin ve bazı sıfatların olumlu-olumsuz biçimleri zıtlık oluşturmaz. Bu durumda zıt anlamı olmayan kelimeleri yakın anlamlı kelimeler ile ifade etmek mümkün olmaktadır. Bir kelimesinin zıt anlamlısı ne demek? Sorusunun yanıtı için sizlere örnekler hazırladık.

ZIT ANLAMLI KELİMELER NELERDİR?

Zıt anlamlı sözcükler, bir kelimenin karşıt anlamı olduğundan bahsetmiştik. Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için sizlere en çok kullanılan zıt anlamlı kelimeler listesini hazırladık.

ZIT ANLAMLI KELİMELER ÖRNEKLERİ

İşte zıt anlamlı kelimeler listesi:

  • Acı - Tatlı
  • Aç - Tok
  • Açmak - Kapatmak
  • Afacan - Uslu
  • Ağır - Hafif
  • Ağlamak - Gülmek
  • Ak - Kara
  • Akşam - Sabah
  • Aktif - Pasif
  • Alçakgönüllü - Kibirli
  • Alıcı - Satıcı
  • Alt - Üst
  • Aptal - Akıllı
  • Artı- Eksi
  • Ast - Üst
  • Aşağı - Yukarı
  • Aydınlık - Karanlık
  • Aynı - Farklı
  • Az - Çok
  • Azalmak - Çoğalmak
  • Barış - Savaş
  • Barışmak - Darılmak
  • Başlamak - Bitirmek
  • Bayat - Taze
  • Birinci - Sonuncu
  • Boş - Dolu
  • Bölme - Çarpma
  • Bulmak - Kaybetmek
  • Cesaret - Korkaklık
  • Cesur - Korkak
  • Ceza - Ödül
  • Cılız - Gürbüz
  • Cimri - Cömert
  • Çalışkan - Tembel
  • Çekmek - İtmek
  • Çıkmak - İnmek
  • Çıkarma - Toplama
  • Binmek - İnmek
  • Girmek - Çıkmak
  • Çukur - Tümsek
  • Dahil - Hariç
  • Dar - Geniş
  • Derin - Sığ
  • Dert - Derman
  • Diri - Ölü
  • Doğal - Yapay
  • Doğru - Yanlış
  • Dost - Düşman
  • Düz - Eğri
  • Düzenli - Dağınık
  • Eksik - Fazla
  • Erkek - Kadın
  • Erken - Geç
  • Esaret - Özgürlük
  • Evet - Hayır
  • Galip - Mağlup
  • Geçmiş - Gelecek
  • Gelir - Gider
  • Gelmek - Gitmek
  • Genç - İhtiyar/Yaşlı
  • Gerçek - Hayal
  • Giriş - Çıkış
  • Gösterişli - Sade
  • Güney - Kuzey
  • Güzel - Çirkin
  • Hayır - Şer
  • Hızlı - Yavaş
  • Islak/Yaş - Kuru
  • Issız/Tenha - Kalabalık
  • İç - Dış
  • İhracat - İthalat
  • İlk - Son
  • İlkel - Medeni
  • İndirim - Zam
  • İniş - Yokuş
  • İyi - Kötü
  • Kabul - Ret
  • Kâr - Zarar
  • Katı - Sıvı
  • Kolay - Zor
  • Masum - Suçlu
  • Nazik - Kaba
  • Neşe - Keder
  • Neşeli - Üzgün
  • Önce - Sonra
  • Övmek - Yermek
  • Öz - Üvey
  • Özel - Resmî
  • Özgür - Tutsak
  • Perakende - Toptan
  • Saf - Kurnaz
  • Sağ - Sol
  • Sağlam - Çürük
  • Sayısal - Sözel
  • Sert - Yumuşak
  • Sevinç - Üzüntü
  • Sevinmek - Üzülmek
  • Seyrek - Sık
  • Sıcak - Soğuk
  • Somut - Soyut
  • Sorun - Çözüm
  • Şişman - Zayıf
  • Taban - Tavan
  • Tek - Çift
  • Tekil - Çoğul
  • Uyumak - Uyanmak
  • Üretici - Tüketici
  • Üretim -Tüketim
  • Var - Yok
  • Yerli - Yabancı
  • Kaybetmek - Kazanmak
  • Biriktirmek - Harcamak
  • Unutmak - Hatırlamak
  • Almak - Vermek
  • Sevmek - Nefret Etmek
  • Kabul etmek - Reddetmek
  • Atmak - Yakalamak
  • Acıkmak - Doymak
  • Üretmek - Tüketmek
  • Dağıtmak - Toplamak
  • Toplamak - Çıkarmak
  • Çarpmak - Bölmek
  • Evlenmek - Boşanmak
  • Doldurmak - Boşaltmak
  • Uyutmak - Uyandırmak
  • Uzatmak - Kısaltmak

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Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? - Zıt Anlamlı Sözcükler Örnekleri Ve Konu Anlatımı
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