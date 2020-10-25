Son dakika altın fiyatları 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki hareketli seyir hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgınının etkisi ile bir dönem ani yükselişlere sahne olan sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan altının alış ve satışındaki bu hareketlilik nedeniyle yatırımcılar gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 25 Ekim 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 25 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 487 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatının ise 789 TL'den alış gördüğü kaydedildi. Öte yandan her gün binlerce vatandaş altın fiyatları üzerindeki güncel gelişmeleri sıklıkla takip ediyor ve yatırımını bu rakamlara göre yönlendiriyor…