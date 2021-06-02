Türkiye buna kilitlendi! Başkan Erdoğan cuma günü açıklayacak





Sultan 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirilirken, bu proje 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı.