2B arazilerine tapu müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşın yıllardır beklediği müjdeli haberi verdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Kurum, yıllardır süren tapu sorununu çözeceklerini belirterek, "Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" diye konuştu. Peki 2B arsaya ev yapılabilir mi, 2B arazide imar olur mu? İşte detaylar...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve kadastro işlemi yapılarak orman vasfını yitirdiği belirlenen alanlara 2B arazisi deniliyor. Bir ormanlık arazinin 2B statüsü alabilmesi için belirli kıstasları karşılaması gerekir. Öncelikle orman vasfını kaybetmiş alanların tarım arazileri olarak kullanılmasının daha yararlı olacağı resmi kurumlarca tespit edilmeli. Bu tespit için ilgili defterdarlık ve mal müdürlüklerine istenilen belgelerle başvuru yapılabilir. Orman köylüsü olmayan üçüncü kişilere satış yapılamaz. Hak sahibi olmak için 31 Aralık 2011 öncesi arazinin kullanıcısı ya da sahibi olmak şart.

B ARAZİDE İMAR OLUR MU?

Orman köylüsü dışında üçüncü şahıslara satışı yasak olan 2B arazilerine ev yapılabilir. Kadastro işlemi yapılan ve orman alanlarından çıkarılan 2B arazilerini yalnızca oradaki köylüler alabilir. Köylülerin temel ihtiyaçları ise devlet tarafından itina ile karşılanıyor.

EV YAPMANIN ŞARTLARI NELER?

2B arsalarına ev yapmanın da bazı şartları bulunuyor. Özellikle tarla vasfı olan arazilerin yaklaşık 5 bin metrekarenin altına inmemesi gerekiyor. Ayrıca ev için inşaat yapılacak alan da arsanın nerede ise yüzde 5'ini geçmemeli. Bunun yanı sıra saçak seviyeleri de zeminden neredeyse 6.50 metreyi ya da 2 katını aşmamalı. Bunun yanı sıra yol ve parsel sınırlarına 5 metrenin üzerinde yaklaşılmamalı. Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından ev inşaatına izin veriliyor.

İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK

3 boyutlu Modelleri ve Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulamasını İstanbul'da başlatacaklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu, dijital ortamdan anlık olarak izleyecek ve adımlarımızı buna göre atacağız. 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da bu dijital entegrasyonu tamamlayacağız. 2027'nin ortasına kadar da tüm Türkiye'de aynı dijital altyapıyı hayata geçireceğiz" dedi.

VATANDAŞ GÜNCEL FİYATI GÖRECEK

ÜÇ boyutlu şehir modelleri projesi kapsamında bir de 'Değer Bilgi Merkezi' kurulacağını belirten Kurum, "Bu merkez sayesinde Türkiye; adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşacak. Artık vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zekâ destekli dijital bir ortamda görebilecek. Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Piyasada çokça karşılaştığımız ve vatandaşımızı rahatsız eden manipülasyonların önüne geçeceğiz" dedi.

3 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ

Bakan Murat Kurum, konut piyasasına ilişkin önemli bilgiler de paylaştı. Her sokağın, her dairenin 3 boyutlu halini üreteceklerini dile getiren Kurum, ayrıca vatandaşın gayrimenkul fiyatlarını takip edeceği bir sistem kuracaklarını kaydetti. "Üç boyutlu şehir modelleri projemizle her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceğiz" diyen Kurum, "Mimari projelerden bağımsız bölümlere, alan genişliğinden mülkiyet bilgisine kadar tüm bilgileri tek bir sistemde toplayacağız. Kentsel dönüşüm yaparken izleyeceğimiz yol için bu modelleri kullanacağız. Yine bir bölgede afete hazırlık sürecini başlatırken, öncelikli alanları bu modeller sayesinde göreceğiz" şeklinde konuştu.

HER METREKARE KAYIT ALTINA ALINACAK

Tescil harici olan alanları kayıt altına alacak bir çalışma başlattıklarını belirten Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Ülkemizin her metrekaresini kayıt altına alma hedefiyle kapsamlı bir çalışma başlattık. 3 ay içerisinde etaplar halinde tespit yapıp, bir yıl içinde de tescil yapacağız. Tarım, turizm, kentsel gelişme alanları ve koruma alanları belirlenecek. Bu proje arsa arzının artmasına destek olacak ve bugün gayrimenkul piyasasındaki fiyat dengelenmesine de katkı sağlayacak" dedi.