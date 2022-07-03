Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Temmuz enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Haziran ayı enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarını ortaya koyacak. Merkez Bankası ile beklenti anketi sonucu yüzde 3,77 olarak açıklandı. Yüzde 40 üzerinde zam bekleyen emekli ve memur soruyor: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ile gelecek TEFE TÜFE oranı birçok konuda belirleyici olacak. Zamlı maaşlarını almayı bekleyenler "enflasyon farkı ne zaman belli olacak" sorusunu yakın takibe aldı. Peki, 2022 haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…
ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.
Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak?
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." Demişti.
Zamlı maaşların ne zaman yatacağı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine sonrası yanıtlandı:
"Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."