BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK

4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU

Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.