BEDAŞ 15 Şubat İstanbul elektrik kesintisi listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. BEDAŞ resmi sitesi üzerinden 15 Şubat planlı bakım programı listesini yayınladı. Problem İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşanırken sizler için hazırladığımız haberimizde BEDAŞ tarafından yayınlanan 15 Şubat elektrik kesintisi programına ulaşabilirsiniz. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte arıza yaşanacak olan ilçeler ve tahmini geliş saatleri…

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI! BEDAŞ DUYURDU: 15 ŞUBAT 2020

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1992., 1993., 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 930., FATİH, ÇARŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330783)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 258., 261., 262., 263., 264., 280., 281., 282., 283., 284., 322., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 512., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344278)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYTAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345132)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345133)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk / BATTALGAZİ mah AYASOFYA, BÜYÜK YONCA sk / HÜRRİYET mah YUNUS EMRE sk / OSMANGAZİ mah 2601., 2602., 2604., 2606., 2607., 2608., 2609., 2611., 2614., 2616., 2617., 2618., 2619., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2661., 2662., AHMET HAŞİM, ALGÜL, ARI, ARSLAN, ASLANAĞZI, AYASOFYA, AÇELYA, AŞIK, BAHAR, BAHÇE, BAHÇIVAN, BARAN, BARIŞ MANÇO, BAŞAK, BESTE, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, DESTAN, EFELİK, EGE, ESEN, FESLEĞEN, FİLİZ, GAZİ, GELİN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, GÜVEN, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, ITIR, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KOVA, KOVAN, KÖKSAL, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, LİLYUM, LİTYUM, MADIMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MISRA, MORMENEKŞE, NEZİH, OVA, OYA ÇİÇEĞİ, OĞLAK, PAPATYA, PAZAR, PETEK, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, SILA, TAYFUN, TAÇ, TEKİN, TERAZİ, TIRPAN, TUNA, UTKU, VATAN, YASEMEN, YAY, YELKEN, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇELENK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ÜÇGÜL, İKİZLER, İLGİN, ŞAFAK, ŞEBBOY, ŞEN, ŞUMNU sk / İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346049)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, KARAÇALILIK ÇIKMAZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345162)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 574., 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 584., 610/1., 632., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345116)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346306)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DİCLE, DİLA, DİLŞAD, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, HİLMİ ÇALIŞ, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346070)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, BAKIR, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KÜLHAN, MALTUZ, MÜNEVVER, SULTAN FATİH, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345339)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1523., 1526., 1528., 1530., 1534., 1543., 1552., 1553., 1554., 1556. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347266)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BAHARİYE, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, GÜN ARALIĞI, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ, RUMELİHİSARI BİLİNMEYEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347522)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 105., 125., 151., 153., 154., 162., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 174., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347532)



- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, NADİDE, PARK sk 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347373)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347708)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347716)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah AKMEŞE, CENDERE, GÜRGEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350024)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, ALİ KARA, DENİZ, DENİZATI, KASIRGA, PASİFİK, PAZARTÜRK, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN, ŞELALE sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349807)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AKASYA 3, BYIR 1, DUMAN, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, KARANFİL 1, PALMİYE 3, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah ERİKLİ, ÇATALCA YOLU sk A 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351947)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, GÜNEYGİRİŞİ, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇECİZADE, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, KURTULUŞ, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇAYIRYOLU, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk / OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk / ÇANAKÇA mah HÜMEYRA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351894)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BOLLUCA, İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, GÜLCAN, KEMALİYE, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348462)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FERDA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / HARAÇÇI mah IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, TAŞOLUK sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, ASRİ, AYCAN, AYTAÇ, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CANDOĞAN, CEMRE, DENİZCİ, DİLDAR, EKREM, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, HOŞ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, KIZILERİK, KUĞULU, MOZAİK, NALAN, NURDAĞI, RÜŞTÜ, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TAŞAN, TÜLAY, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YAZICI, YEŞİLCE, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜMMET, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İLKE, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah PEYAMİ SAFA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AYTUĞ, AŞIK, BAYRAKTEPE, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FEDAİ, FENER, GED 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348670)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, HATEM, KAFTAN, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KEMERBURGAZ, KENT, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUTLUGÜL, NERGİS, NEZAKET, OLUK, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, RUMELİ, SADRAZAM, SAZLIK, SEVECEN, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SÜMEYYE, SİNANPAŞA, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, YİĞİTHAN, ZENGİN, ZİRAAT, ÇAĞ, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞAH, ŞENGÜN, ŞENYURT, ŞERİFE sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk / YUNUS EMRE mah ÖZSOY sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348671)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, YÜKSEK sk YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351858)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HAYAT, KIRBAŞ, ÇETİN, ÜÇGEN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351852)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, HATEM, KAFTAN, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KAİNAT, KEMAL, KEMERBURGAZ, KENT, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUTLUGÜL, MİZAÇ, NERGİS, NEZAKET, OLUK, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, RUMELİ, SADRAZAM, SAZLIK, SEVECEN, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SÜMEYYE, SİNANPAŞA, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, YİĞİTHAN, ZENGİN, ZİRAAT, ÇAĞ, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞAH, ŞENGÜN, ŞENYURT, ŞERİFE sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk / YUNUS EMRE mah ÖZSOY sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348672)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BARIŞÇI, BATANAY, BENT, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BUZBAĞ, BÜLENT, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354469)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354476)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, ALADAĞ, BAŞKIR, CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, GÖNEN, GÜLDEREN, GÜLİZAR, KADEM, KEKLİK, KUĞU, NARİN, SARIKAYA, SÜVARİ, TAKDİR, ÇETİN, ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, CESUR, KADINELİ, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353100)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTAN, HUDUT, VURAL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ARİF, HUDUT, KÖRFEZ sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354423)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR Cad. / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354475)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353127)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353131)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALPTEKİN, BOZOKLAR, HOŞSADA, MUŞTA, OKÇULAR, TİBET, ULUBATLI, VANİLYA, YENİYOL, ZENCEFİL, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353086)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ARİFE, ESER, DİLEK,GÜL, OSMANGAZİ, SAFA sk / MERKEZ mah MEKTEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353089)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, NİLÜFER, ORTANCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353111)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, GÜNEY 2, KÖZ, NAR ÇİÇEĞİ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353085)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, EFE, EZGİ, NİZAM, TEPEÜSTÜ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353088)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353090)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, DEREBAŞI, GÖLBAŞI, SALKIM, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI, ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353093)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353095)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, GÜLBAHAR, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, PINAR, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, ÇAMLICA, ÖZLER, İSTİKLAL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353097)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, ÇALIŞKAN, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, İBNİ SİNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354466)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, BAYIR, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353128)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, ADAŞ, ADEM, AKŞAM, AKŞEN, AMAÇ, ANT, ARDAHAN, ARİF, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AZİM, AZİZ, AĞAÇLI, AŞİYAN, DEVRAN, ECDAD, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, PLEVNE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353130)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KISMET, LİMON, UĞUR 1, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, HAFIZ ATA, HAFIZ ATA ARALIĞI, ŞEHİT AHMET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353133)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, GÖLBAŞI, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KURŞUN, KÖKNAR, NAZENDE, SAYGI, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, UYUM, YUSUF, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / MERKEZ mah AYAZMA sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AGAH, ASLANBEY, ATAKAN, AVCILAR, AYAZMA, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DOĞUKAN, DİZER, EFELER, FERDAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, FUZULİ, GÜRSEL, HALK, HAMAM, HAMİDİYE, KAYABAŞI, KUMRU, LEVENT, MELEK, MERAL, MURAKIPLAR, NİMET, OKUL, PAŞA, POYRAZ, SAHRA, SEMA, TAFLAN, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, VATAN, YÜKSEL, ZUHAL, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK, ŞAFAKNUR, ŞAİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, ÖNDER sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353094)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354474)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKGÜL, AKIŞ, AKTAR, AKÇE, ALTAN, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BERRA, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERTUĞRUL, FİDAN, GÜLDEFNE, GÜLEÇ, GÜZEL, HUDUT, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MASUM, MAZİ, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, NURSEMA, OCAK, PARLAK, SALKIM, SAYGI, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÇİÇEK KÜMESİ, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354521)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, EMEK, IRMAK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVDAR, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351805)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah KATİP SİNAN, PİYER LOTİ sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348494)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, PİYER LOTİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348506)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354646)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, BİRLİK, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353227)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK, BÜYÜK ALTAYBAŞI, BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, CEYLAN, CEYLAN ARALIĞI, KALAFATÇI YUSUF, KULAKSIZ, MEZARLIK ARKASI, SEZER, SİNAN PAŞA YUMAK, YAY, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351939)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, YAKUT 3 sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353329)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 115., ALEV, AVŞAR, AYBEK, AYDEMİR, BAYAR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, KOÇAK, MELEK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORKUN, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354745)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AKGÖL, ALEV, AYBEK, BURÇAK, EREN, GÜLTEN, ORKUN, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354757)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5., GİYİMKENT 6., GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., TİCARET, VADİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352128)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 296., 297., 304., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEVLANA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352126)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., TİCARET, VADİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352127)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1134., 1136., 1137., 1138., 1140., BATTALGAZİ, ORHANGAZİ, ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348754)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354796)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 123., 134., 135., 199., 200., 201., 208., 211., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354801)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353317)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354848)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TEKNİK, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, BARBAROS, BAĞIŞ, DADAŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DEKAN, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354798)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah LALAPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk / GÜLBAHAR mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354805)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, KADEM, KUĞU, LADİN, ÇARDAK, ÇAĞLA, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354802)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ASAF, CAN, CİHAD, CİHAN, DİLEK, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SİTE, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354860)



- // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.GÜLER, 2.YAVUZ, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, GÜRLER, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354837)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, CANSU, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, YİĞİTOĞLU, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348699)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah BAYIRGÜLÜ sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAPRAK, ALYAZMA, ATANUR, BABAOCAĞI, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, BOZDOĞAN, CANNUR, CENNETKUŞU, DARI, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, MUAZZAM, MÜRVER, NARDALI, ONBAŞI, PİNHANİ, REŞADİYE, RUHSAR, SAİT, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348697)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah BAĞDA, EMİR, HEKİM, KEMER, LALELİ, TURAN, TÜRKER, YALÇIN, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355940)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2241., 2243., AKARSU, DAĞHAN, KURUÇEŞME, LODOS, PANAYIR, SAVAŞ, SEDEF sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353629)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah EMİR, KEMER, YALÇIN, ŞAFAK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355941)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah FEDAKAR ÇIKMAZI, KUTLU, MİMAR KEMALETTİN, ŞEHZADE sk 12:00-16:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355955)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 503., 504., ESKİ LONDRA ASFALTI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355641)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, BİRLİK, KARADENİZ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355646)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 16. ÇIKMAZ, 2.FATİH, CUMHURİYET, SELÇUKLU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355719)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce Beşyol mah. 16:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353612)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ESKİ LONDRA ASFALTI sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353613)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah YURT SAHİBİ sk / ŞENLİKKÖY mah DENİZ, ECELER, GERMEYAN, KIRSERDAR, MEHMET GERGELİ, ORMAN, ÜLKEM sk 16:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355636)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ/ ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, GERMEYAN, HARMAN, KARANFİL ÇİÇEĞİ, KONAKLI, ORMAN, ÇİFTLİK, İMBAT sk 11:15-12:45 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355625)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KARANFİL ÇİÇEĞİ, MEHMET GERGELİ, ORMAN, SEVİNÇ, ŞEHİT AHMET ERSOY sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355626)