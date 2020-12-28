İstanbul elektrik kesintisi listesi 28 Aralık 2020 Pazartesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 28 Aralık 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 28 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
NO: 2887524
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BEYZA, DENİZGÖREN, SEZGİN, İĞDELİ sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2889374
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, ILGIN, MELTEM, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2889379
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DEFİNE, ERİKLİ, GARDENYA, KENDİR, TAŞKAYNAK, ZENCEFİL sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2884112
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886620
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, GAMZE, NALAN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886621
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-729, G-731, G-750, G-751, G-770, G-814, G-855, G-906, G-912 sk bölgelerinde 28/12/2020 13:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885777
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1289. sk / KEMALPAŞA mah 1881. sk / KİRAZLI mah 1124., 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1532., 1572., 1578., 1579., 1580., 1581., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2884006
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1030., HOCA AHMET YESEVİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 28/12/2020 13:30:00 - 28/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885729
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885732
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 28/12/2020 03:30:00 - 28/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886883
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885706
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ÇAVUŞPAŞA, İMARLI sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887855
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AĞRI, BEYDAĞI sk bölgelerinde 28/12/2020 11:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887463
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah ALP, BABİL, BERK, ER, FENER, GÜL, GÜN, KENAR, OĞUZ, TOPHANE, YAMAÇ, ZÜRÜH, İSMET PAŞA, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887465
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, FİLİZ, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, YENİLİK ÇIKMAZI, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887466
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, İNKILAP, ŞEN sk / TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, NERGİS, PAK, SÜMER, URAL, İLKER sk / VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, GÜNDOĞAN, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ÇETİNEL, İNANÇ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 28/12/2020 03:00:00 - 28/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887498
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, ELMAS, ESENLER, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 03:00:00 - 28/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887506
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / YENİDOĞAN mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 28/12/2020 05:00:00 - 28/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887501
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / VATAN mah BAĞLAR sk / YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, SÜLEYMANİYE, ULUS, VARDAR, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN, ÖZ, ŞAR sk bölgelerinde 28/12/2020 05:00:00 - 28/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886612
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886618
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah İNANÇ sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886615
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887853
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 12., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887854
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 19., 21., 24., 26., 28., 34., 36., 52., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, SELANİK sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887850
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EMİRGAN, GAZİ YÜZBAŞI TURGAY SALİH CANOĞLU, GÜLBAHÇE sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888518
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 28/12/2020 02:30:00 - 28/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888107
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah DİYAR, KULELİ, MARTI, MEHMETBEY, MERMER, PINARALTI, SAFİR, İNCİ 3, İSTANBUL, İSTİSNA sk / YENİMAHALLE mah GÜLSEVER sk bölgelerinde 28/12/2020 05:00:00 - 28/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888109
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOĞAÇ, KAYA 1, SARAY 3, TARÇIN, ZENCEFİL, ÜZÜM 2, İNCİR 1, ŞADIRVAN sk / YENİMAHALLE mah CUMHURİYET 4 sk bölgelerinde 28/12/2020 06:00:00 - 28/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888230
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ATABEY, AYAZMA, BARIŞ 1, ECEM, ESEN, GENÇLİK, GÖKAY 1, MİLLİ ŞAİR, ONUR 1, SEZGİNLER, TUNA, ÇINARLIK sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887351
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3105., 3111., HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3112., 3140. sk bölgelerinde 28/12/2020 13:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883989
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873. sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORUM, FOSFOR, FUAR, GARANTİ, GÖZLET, GÖZTEPE, GÜLDÜRÜ, GÜLYÜZÜ, GÜÇLÜ, HABER, HİZMET, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2858951
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KOCAYUSUF, ÇAĞRI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888483
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 14., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887580
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 867., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886617
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk / OSMANGAZİ mah 2601., 2609., 2611., 2616., 2617., 2618., 2621., 2622., AÇELYA, AŞIK, BAHÇE, BESTE, DESTAN, ESEN, FESLEĞEN, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, NEZİH, ÜÇGÜL sk bölgelerinde 28/12/2020 13:30:00 - 28/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885808
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, ADNAN MENDERES, BELGİN, DOLGUN, DİNÇ, ERKILIÇ, GAMZE, GÜL, GÜLAÇAN, GÜLBAHAR, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU, NİLGÜN, VEYSEL KARANİ, İKBAL, İKBAL ALT, ŞEKERPARE sk bölgelerinde 28/12/2020 03:00:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886624
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, BEKTAŞ, DİCLE, KAR, NAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞEKER sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2884011
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, RAMİ KIŞLA, İŞGÖREN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888490
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, FATİH, HAFIZPAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886665
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, ALBAY CEMİL SAKARYA, BÂLİPAŞA, HAKPEREST, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, HİSSEDAR, KOCASİNAN, NEYZEN İHSAN, SAFRAN, SARI ABDULLAH EFENDİ, SARI NASUH, VATANPERVER, ÖKSÜZLER, ŞAİR CEM, ŞAİR FUZULİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah ÖZBEKLER sk / MOLLA GÜRANİ mah BEZM-İ ALEM, DR. AHMETPAŞA, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP, OĞUZ KAAN ÇIKMAZI, ÖRDEK KASAP ÇIKMAZI, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AİLE, FEYZULLAH EFENDİ, HAVLUCU, HİSSEDAR, KARAKADI, VATANPERVER, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888488
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, FATİH, HAFIZPAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887423
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZİYA PAŞA sk / SANAYİ mah ERGENEKON, GAZİ OSMAN PAŞA, SİNAN PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 28/12/2020 00:30:00 - 28/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887585
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, DEĞİRMEN, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 28/12/2020 02:00:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887424
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 04:00:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888189
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk bölgelerinde 28/12/2020 13:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887718
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885864
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886862
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886859
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886863
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888195
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞANLI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888188
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞANLI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883451
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BİLDİK, BİLGİ, CÖMERT, EBRU, EVREN PAŞA, GÜLÜM, LABADA, LAKERDA, MERAM, MİDİLLİ ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887669
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2146. sk bölgelerinde 28/12/2020 00:30:00 - 28/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887678
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 2157., 2159., 2161. sk bölgelerinde 28/12/2020 01:30:00 - 28/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888889
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883943
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah AÇIKYOL, BAYIR, KOCABAŞ sk / YAYLA mah BAYIR, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2887362
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886671
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah OĞUZ sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885802
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 129., 130., 134., 88. sk bölgelerinde 28/12/2020 00:05:00 - 28/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2888491
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2886788
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2885652
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453., 2453/1., 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2553., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ADALAR
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ASLANAĞZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR
13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHÇELİ EVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAŞLALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: KESEDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ZÜMRÜT
ATAŞEHİR
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
BEYKOZ
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA
09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOPAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: RÜYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CÖMERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAMARDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAMELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKARSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERENER
KADIKÖY
09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TURŞUCU DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DARYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURŞUCU DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: GÜMÜŞÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: HAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇAĞLAR
MALTEPE
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN
PENDİK
10:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: AYDINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TİMUÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UZMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: DENİZCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ÇIĞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME
SANCAKTEPE
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CANDAŞ
ŞİLE
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BATU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KURUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ
ÜMRANİYE
09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DÖNENCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞEHİT MAHMUT KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÇELİKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İSHAKPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KEYİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MEYVELİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EŞREF BİTLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KIRLANGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZUHAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İLAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: NARDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AKSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEVİL ÇIKMAZI
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.