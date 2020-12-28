İstanbul elektrik kesintisi listesi 28 Aralık 2020 Pazartesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 28 Aralık 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 28 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

NO: 2887524

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BEYZA, DENİZGÖREN, SEZGİN, İĞDELİ sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889374

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, ILGIN, MELTEM, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889379

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DEFİNE, ERİKLİ, GARDENYA, KENDİR, TAŞKAYNAK, ZENCEFİL sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884112

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886620

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, GAMZE, NALAN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886621

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-729, G-731, G-750, G-751, G-770, G-814, G-855, G-906, G-912 sk bölgelerinde 28/12/2020 13:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885777

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1289. sk / KEMALPAŞA mah 1881. sk / KİRAZLI mah 1124., 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1532., 1572., 1578., 1579., 1580., 1581., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884006

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1030., HOCA AHMET YESEVİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 28/12/2020 13:30:00 - 28/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885729

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885732

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 28/12/2020 03:30:00 - 28/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886883

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885706

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ÇAVUŞPAŞA, İMARLI sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887855

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AĞRI, BEYDAĞI sk bölgelerinde 28/12/2020 11:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887463

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah ALP, BABİL, BERK, ER, FENER, GÜL, GÜN, KENAR, OĞUZ, TOPHANE, YAMAÇ, ZÜRÜH, İSMET PAŞA, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887465

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, FİLİZ, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, YENİLİK ÇIKMAZI, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887466

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, İNKILAP, ŞEN sk / TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, NERGİS, PAK, SÜMER, URAL, İLKER sk / VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, GÜNDOĞAN, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ÇETİNEL, İNANÇ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 28/12/2020 03:00:00 - 28/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887498

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, ELMAS, ESENLER, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 03:00:00 - 28/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887506

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / YENİDOĞAN mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 28/12/2020 05:00:00 - 28/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887501

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / VATAN mah BAĞLAR sk / YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, SÜLEYMANİYE, ULUS, VARDAR, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN, ÖZ, ŞAR sk bölgelerinde 28/12/2020 05:00:00 - 28/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886612

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886618

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah İNANÇ sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886615

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887853

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 12., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887854

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 19., 21., 24., 26., 28., 34., 36., 52., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, SELANİK sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887850

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EMİRGAN, GAZİ YÜZBAŞI TURGAY SALİH CANOĞLU, GÜLBAHÇE sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888518

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 28/12/2020 02:30:00 - 28/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888107

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah DİYAR, KULELİ, MARTI, MEHMETBEY, MERMER, PINARALTI, SAFİR, İNCİ 3, İSTANBUL, İSTİSNA sk / YENİMAHALLE mah GÜLSEVER sk bölgelerinde 28/12/2020 05:00:00 - 28/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888109

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOĞAÇ, KAYA 1, SARAY 3, TARÇIN, ZENCEFİL, ÜZÜM 2, İNCİR 1, ŞADIRVAN sk / YENİMAHALLE mah CUMHURİYET 4 sk bölgelerinde 28/12/2020 06:00:00 - 28/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888230

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ATABEY, AYAZMA, BARIŞ 1, ECEM, ESEN, GENÇLİK, GÖKAY 1, MİLLİ ŞAİR, ONUR 1, SEZGİNLER, TUNA, ÇINARLIK sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887351

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3105., 3111., HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3112., 3140. sk bölgelerinde 28/12/2020 13:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883989

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873. sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORUM, FOSFOR, FUAR, GARANTİ, GÖZLET, GÖZTEPE, GÜLDÜRÜ, GÜLYÜZÜ, GÜÇLÜ, HABER, HİZMET, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858951

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KOCAYUSUF, ÇAĞRI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888483

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 14., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887580

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 867., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886617

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk / OSMANGAZİ mah 2601., 2609., 2611., 2616., 2617., 2618., 2621., 2622., AÇELYA, AŞIK, BAHÇE, BESTE, DESTAN, ESEN, FESLEĞEN, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, NEZİH, ÜÇGÜL sk bölgelerinde 28/12/2020 13:30:00 - 28/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885808

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, ADNAN MENDERES, BELGİN, DOLGUN, DİNÇ, ERKILIÇ, GAMZE, GÜL, GÜLAÇAN, GÜLBAHAR, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU, NİLGÜN, VEYSEL KARANİ, İKBAL, İKBAL ALT, ŞEKERPARE sk bölgelerinde 28/12/2020 03:00:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886624

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, BEKTAŞ, DİCLE, KAR, NAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞEKER sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884011

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, RAMİ KIŞLA, İŞGÖREN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888490

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, FATİH, HAFIZPAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886665

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, ALBAY CEMİL SAKARYA, BÂLİPAŞA, HAKPEREST, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, HİSSEDAR, KOCASİNAN, NEYZEN İHSAN, SAFRAN, SARI ABDULLAH EFENDİ, SARI NASUH, VATANPERVER, ÖKSÜZLER, ŞAİR CEM, ŞAİR FUZULİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah ÖZBEKLER sk / MOLLA GÜRANİ mah BEZM-İ ALEM, DR. AHMETPAŞA, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP, OĞUZ KAAN ÇIKMAZI, ÖRDEK KASAP ÇIKMAZI, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AİLE, FEYZULLAH EFENDİ, HAVLUCU, HİSSEDAR, KARAKADI, VATANPERVER, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888488

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, FATİH, HAFIZPAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887423

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZİYA PAŞA sk / SANAYİ mah ERGENEKON, GAZİ OSMAN PAŞA, SİNAN PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 28/12/2020 00:30:00 - 28/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887585

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, DEĞİRMEN, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 28/12/2020 02:00:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887424

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 28/12/2020 04:00:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888189

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk bölgelerinde 28/12/2020 13:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887718

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885864

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886862

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886859

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886863

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 28/12/2020 00:01:00 - 28/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888195

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞANLI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888188

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞANLI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883451

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BİLDİK, BİLGİ, CÖMERT, EBRU, EVREN PAŞA, GÜLÜM, LABADA, LAKERDA, MERAM, MİDİLLİ ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887669

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2146. sk bölgelerinde 28/12/2020 00:30:00 - 28/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887678

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 2157., 2159., 2161. sk bölgelerinde 28/12/2020 01:30:00 - 28/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888889

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883943

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah AÇIKYOL, BAYIR, KOCABAŞ sk / YAYLA mah BAYIR, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN sk bölgelerinde 28/12/2020 09:00:00 - 28/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887362

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886671

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah OĞUZ sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885802

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 129., 130., 134., 88. sk bölgelerinde 28/12/2020 00:05:00 - 28/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888491

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 28/12/2020 10:00:00 - 28/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886788

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885652

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453., 2453/1., 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2553., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/12/2020 12:00:00 - 28/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ADALAR

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ASLANAĞZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHÇELİ EVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAŞLALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: KESEDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ZÜMRÜT

ATAŞEHİR

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

BEYKOZ

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOPAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: RÜYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CÖMERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAMARDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAMELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKARSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERENER

KADIKÖY

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TURŞUCU DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DARYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURŞUCU DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: GÜMÜŞÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: EMİN ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: HAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇAĞLAR

MALTEPE

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN

PENDİK

10:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: AYDINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TİMUÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UZMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: DENİZCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ÇIĞIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME

SANCAKTEPE

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CANDAŞ

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BATU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KURUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ

ÜMRANİYE

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DÖNENCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞEHİT MAHMUT KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÇELİKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İSHAKPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KEYİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MEYVELİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EŞREF BİTLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KIRLANGIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZUHAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İLAHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KARACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: NARDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AKSEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEVİL ÇIKMAZI

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.