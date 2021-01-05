İstanbul elektrik kesintisi listesi 6 Ocak 2021 Çarşamba... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 6 Ocak 2021 Çarşamba günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 6 Ocak İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
NO: 2911862
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911865
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 06/01/2021 02:00:00 - 06/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911870
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 06/01/2021 04:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2859097
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah BİRLİK sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2912883
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 06/01/2021 11:00:00 - 06/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903030
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 13:30:00 - 06/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903773
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, BÜLBÜL, GÜVERCİN, IŞIN ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İDİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907454
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk Süleyman Demirel Bulvarı bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907435
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -GÜVERCİNTEPE mah sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907433
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ORHANGAZİ, SADABAT sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905682
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah HİKMET, PANAYIR, UÇURTMA, UĞURLU, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905742
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907381
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2902984
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah GÜMÜŞ, HAKKI ŞEHİT HAN, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NAZLI, REYHAN sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903862
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah CELAL, ELA, FIRAT, GAZİLER, GÖLYAKA, HASAN TAHSİN, KENT, KOMŞU, MERT, SİBEL, SİMGE, TUĞÇE, VİCDAN, VİLDA, YAVUZ, YİĞİT, ZENGİN, ÖREN, ÖZGE sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905746
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ARMUTLU, BELGİN, CANAN, GÖNÜL, HİDAYET, KAZIM KARABEKİR, PAŞAZADE, REŞİT PAŞA, SELİN sk bölgelerinde 06/01/2021 11:00:00 - 06/01/2021 13:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903070
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903069
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2902845
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYIR, BAYRAK, BEKÇİ, BİNEKTAŞI, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SALAŞ, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YAKUT, YAZMACI BAYRAM, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 06/01/2021 01:00:00 - 06/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2910955
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / İZZETTİN mah BENTLER, BUHARA, FULYA, KARLIOVA, NADİDE, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2904081
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 1999., 2274., 2288., 2289., 2291., 2292., 2293. sk / CUMHURİYET mah NAZIM HİKMET sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 06/01/2021 01:00:00 - 06/01/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2910370
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- SÜLEYMANİYE mah 725., 729., 730., 732., 733., 734., 826., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903076
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456. sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015. sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903756
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 2.CAMİİ, GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, VARDAR sk / ESENTEPE mah GAZİOSMANPAŞA sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903692
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EYÜP MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 13:30:00 - 06/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907434
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907441
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, BÜYÜK POSTANE, HAMİDİYE, KAFKAS GEÇİDİ ÇIKMAZI, MUHZIRBAŞI, MİMAR VEDAT sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911077
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , TAVANLI ÇEŞME, İŞLEK sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911935
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, AYVACIK, AYVALIK ÇIKMAZI, AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, KÖKTÜRK, MAHMUDİYE, ORHAN, POSTA, SALCI, SIRA, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ÇUKUROVA, ÖĞRETİCİ, ŞAİR sk / GÜVEN mah HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk / HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, ORHAN, ÖĞRETİCİ sk / MERKEZ mah SÖĞÜTLÜ ÇEŞME sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2911074
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, ORHAN, POSTA, SALCI, YAVUZ, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS, ARDA, BURCU, BİROL, KINALI, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI, SEYHAN, ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, MURAT, MUSTAFA, VARDAR, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903038
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BERAT, DALGIÇ, DAMAR, DAİM, DEĞİRMEN, DURGUN, GÖKTÜRK, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, ÇELİK, ÇEŞNİ sk bölgelerinde 06/01/2021 02:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905861
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903784
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, IŞIKLI, MERCEK, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903782
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, AYTAÇ, BAHÇELER, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, ÇIKRIK sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905864
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ATAKÇİL, AZİMET, BEŞER, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜROL, IŞIL, KEHRİBAR, KUZULU, NİŞANE, OLGUN, TONOZ, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, YUMAK, ZEMHERİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK, İHYA sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903028
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905651
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907478
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907391
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 10., AOS 12., AOS 14., AOS 16., AOS 18., AOS 19., AOS 21., AOS 22., AOS 23., AOS 24., AOS 25., AOS 26., AOS 27., AOS 28., AOS 29., AOS 30., AOS 31., AOS 32., AOS 33., AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54. sk bölgelerinde 06/01/2021 01:00:00 - 06/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2902812
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903522
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah KAYA HATUN, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / HARBİYE mah KADIRGALAR, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903740
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -YAYLA mah sk bölgelerinde 06/01/2021 00:05:00 - 06/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903742
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905743
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2905744
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk / MERKEZEFENDİ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907389
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TAYYARECİ SAMİ, YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 06/01/2021 05:00:00 - 06/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2907383
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 06/01/2021 05:00:00 - 06/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903691
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEKMEKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME
MALTEPE
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HANDAN
ÜMRANİYE
09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASLANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: PARILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KESİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ALTINTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASIF
13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: FULYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AZADE
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.