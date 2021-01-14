14 Ocak 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 14 Ocak 2021 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 14 Ocak İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2021

NO: 2922389

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, AREL, AYSUNAY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BÜŞRA, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, GEZEGEN, GÜLAÇTI, IŞILAY, KEMALİYE, KISMET, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk / YUNUS EMRE mah BAĞÇEŞME, ELİAÇIK, MÜSTESNA, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 01:00:00 - 14/01/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922390

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 01:20:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922395

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 14/01/2021 02:30:00 - 14/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922408

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 14/01/2021 04:30:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922409

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BÜŞRA, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KOZLUK, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 06:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917567

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZ KIZI, DENİZATI, DİVİT, FAHRİ KORUTÜRK, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, KOÇYİĞİT, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, TURGUT REİS, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919455

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET, YASİN, ŞANLI sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923839

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, KORKMAZ, LOJMAN, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İZCİ sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919584

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 797., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919595

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 14/01/2021 03:30:00 - 14/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919588

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660. sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 14/01/2021 04:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859193

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2115., 2119. sk / YAVUZ SELİM mah 1076., 1078., 1080., 1082., 1087., 1094., 1100., 968., HÜRRİYET sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919561

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922215

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 797., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 14/01/2021 11:00:00 - 14/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922916

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1576., 1580. sk bölgelerinde 14/01/2021 11:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922216

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 748., 749., 750., 751., 752., ESENLER, FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 204., 206., 220., 220/1., 221., 222., AKSARAY, FATİH sk / KAZIM KARABEKİR mah HACI BAYRAM VELİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 14/01/2021 13:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919441

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, CENK KORAY, KEMAL SUNAL, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, MERCAN, OKYANUS, YELKEN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917770

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916500

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, UZAKÇİFTLİK sk bölgelerinde 14/01/2021 18:00:00 - 14/01/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919728

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, ESENTEPE, PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 14/01/2021 00:30:00 - 14/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903573

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, SIRASELVİLER, SOĞANCI sk / GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, SARAY ARKASI, TATLI ÇIKIŞ, İNÖNÜ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BİLLURCU, HOCAZADE, SIRASELVİLER, TEL sk / ÖMER AVNİ mah MASRAF NAZIRI, RIZA BEY, SARAY ARKASI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917356

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919591

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASLAN, BAŞAK, CANLAR, FETİH, GÖKÇEALİ, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, ORUÇ, OYMAK, OZAN ÇIKMAZI, ÖDÜL, ÖZGE, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919582

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GEREDE, GEZİ, GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKÇEN, GÜRSU, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk / TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919585

İSTANBUL ESENLER ilce -TURGUT REIS mah sk / TURGUT REİS mah sk bölgelerinde 14/01/2021 04:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922208

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917016

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 905., 906., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923815

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1591. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884083

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk / SARIGÖL mah ÇINARCIK, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917914

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ATABEY, BAĞLAR, BEKÇİ, DİKİLİAĞAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, YEŞİLÇINAR, İLK YAZ sk / İSLAMBEY mah ATABEY, FAZİLET, KUŞBAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917031

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk bölgelerinde 14/01/2021 00:05:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918694

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917840

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919941

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, KARDEŞLER, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SOĞANLI, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇELEBİ, İNCİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, BEYATLI, GÖNÜL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORTAÇ, PETEK, SAYDAM, SEHER, SELİM, SOĞANLI, YARDIMCI, ŞİNASİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, CEM, KARINCA, SOĞANLI, YÜKSELEN, İRFAN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920625

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah BEYATLI, ORHAN, TAŞÇILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BEYATLI, ORHAN, ORTAÇ, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk / MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÖREN, RASİM PAŞA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 14/01/2021 04:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920632

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK, BULGUR, GALATA DERESİ, YEŞİLÇAY sk / TELSİZLER mah YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920633

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, HAVZA, HORASAN, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah BALÇIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, YAKUT, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 14/01/2021 02:00:00 - 14/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920636

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN sk / ÇELİKTEPE mah GAYRETLİ, ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922302

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, AYNUR, AYTAÇ, BAHÇELER, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922301

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, IŞIKLI, MERCEK, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918701

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah DİŞÇİ, FERHAT, REİS, TANYELİ, YAŞARLI, ÖZVEREN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923814

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, ASYA, BAYINDIR, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922305

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, FESTİVAL, GÜLAY, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, MERCEK, NAME, NURTAÇ, SELMA, SEĞMEN, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK, İCABET sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922306

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, ERZİNCAN, FESTİVAL, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, TÜMLEÇ sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922304

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ARANIR, AYNUR, AYTAÇ, BAHA ÇIKMAZI, BAHÇELER, DENİZMEN, ESENLİK, FESTİVAL, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, NİL, SARP, SEREN, SERKAN, SEVİLEN, SEĞMEN, YENER, ZEMHERİ, ÇAYIRCIK, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922303

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah IŞIKLI, SARP, SEREN, SEĞMEN sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920644

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 19:00:00 - 14/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918489

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 903., AKİF, HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918490

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923440

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919607

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919039

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918787

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 01:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917048

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, KAYNARCA, KIZILCIK, NURİ PAŞA, NİYAZ, YASEMİN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923013

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, PALA, TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2923011

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, EKBİÇ, MEZARLIK ARKASI, PALA, YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917044

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ORTA SELVİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920643

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918678

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:30:00 - 14/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918693

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, MUSTAFA BOZOĞLU, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 14/01/2021 02:30:00 - 14/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918353

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917034

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2083., 2086., 2090., 2091., 2095., 2102., 2104., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 11., 14., 2., 2/1., 203., 205., 3., 5., 6., 7., 8/1., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2115. sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918778

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, ZAKİRBAŞI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918779

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., 102., 103/5., 104., 107/1., 108., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / NURİPAŞA mah 12. sk / TELSİZ mah DR. SADIK AHMET, DURSUN KILIÇ sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

KADIKÖY

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞİMŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR

SULTANBEYLİ

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KAŞGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: LOKMACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAZIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TAHSİLDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İÇMELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞAİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞİİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AKARSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HEYBELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÜZÜMLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ARAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYLERBEYİ

ÜMRANİYE

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KAŞGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: LOKMACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAZIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TAHSİLDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İÇMELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞAİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞİİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AKARSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HEYBELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÜZÜMLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ARAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYLERBEYİ

ÜSKÜDAR

12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz