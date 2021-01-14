14 Ocak 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 14 Ocak 2021 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 14 Ocak İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
NO: 2922389
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, AREL, AYSUNAY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BÜŞRA, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, GEZEGEN, GÜLAÇTI, IŞILAY, KEMALİYE, KISMET, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk / YUNUS EMRE mah BAĞÇEŞME, ELİAÇIK, MÜSTESNA, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 01:00:00 - 14/01/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922390
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 01:20:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922395
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 14/01/2021 02:30:00 - 14/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922408
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 14/01/2021 04:30:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922409
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BÜŞRA, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KOZLUK, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 06:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917567
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZ KIZI, DENİZATI, DİVİT, FAHRİ KORUTÜRK, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, KOÇYİĞİT, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, TURGUT REİS, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919455
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET, YASİN, ŞANLI sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2923839
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, KORKMAZ, LOJMAN, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İZCİ sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919584
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 797., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919595
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 14/01/2021 03:30:00 - 14/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919588
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660. sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 14/01/2021 04:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2859193
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2115., 2119. sk / YAVUZ SELİM mah 1076., 1078., 1080., 1082., 1087., 1094., 1100., 968., HÜRRİYET sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919561
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922215
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 797., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 14/01/2021 11:00:00 - 14/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922916
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1576., 1580. sk bölgelerinde 14/01/2021 11:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922216
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 748., 749., 750., 751., 752., ESENLER, FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 204., 206., 220., 220/1., 221., 222., AKSARAY, FATİH sk / KAZIM KARABEKİR mah HACI BAYRAM VELİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 14/01/2021 13:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919441
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, CENK KORAY, KEMAL SUNAL, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, MERCAN, OKYANUS, YELKEN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917770
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2916500
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, UZAKÇİFTLİK sk bölgelerinde 14/01/2021 18:00:00 - 14/01/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919728
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, ESENTEPE, PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 14/01/2021 00:30:00 - 14/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2903573
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, SIRASELVİLER, SOĞANCI sk / GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, SARAY ARKASI, TATLI ÇIKIŞ, İNÖNÜ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BİLLURCU, HOCAZADE, SIRASELVİLER, TEL sk / ÖMER AVNİ mah MASRAF NAZIRI, RIZA BEY, SARAY ARKASI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917356
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919591
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASLAN, BAŞAK, CANLAR, FETİH, GÖKÇEALİ, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, ORUÇ, OYMAK, OZAN ÇIKMAZI, ÖDÜL, ÖZGE, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919582
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GEREDE, GEZİ, GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKÇEN, GÜRSU, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk / TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919585
İSTANBUL ESENLER ilce -TURGUT REIS mah sk / TURGUT REİS mah sk bölgelerinde 14/01/2021 04:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922208
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917016
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 905., 906., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2923815
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1591. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2884083
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk / SARIGÖL mah ÇINARCIK, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917914
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ATABEY, BAĞLAR, BEKÇİ, DİKİLİAĞAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, YEŞİLÇINAR, İLK YAZ sk / İSLAMBEY mah ATABEY, FAZİLET, KUŞBAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917031
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk bölgelerinde 14/01/2021 00:05:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918694
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917840
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919941
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, KARDEŞLER, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SOĞANLI, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇELEBİ, İNCİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, BEYATLI, GÖNÜL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORTAÇ, PETEK, SAYDAM, SEHER, SELİM, SOĞANLI, YARDIMCI, ŞİNASİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, CEM, KARINCA, SOĞANLI, YÜKSELEN, İRFAN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2920625
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah BEYATLI, ORHAN, TAŞÇILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BEYATLI, ORHAN, ORTAÇ, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk / MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÖREN, RASİM PAŞA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 14/01/2021 04:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2920632
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK, BULGUR, GALATA DERESİ, YEŞİLÇAY sk / TELSİZLER mah YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2920633
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, HAVZA, HORASAN, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah BALÇIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, YAKUT, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 14/01/2021 02:00:00 - 14/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2920636
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN sk / ÇELİKTEPE mah GAYRETLİ, ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922302
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, AYNUR, AYTAÇ, BAHÇELER, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922301
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, IŞIKLI, MERCEK, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918701
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah DİŞÇİ, FERHAT, REİS, TANYELİ, YAŞARLI, ÖZVEREN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2923814
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, ASYA, BAYINDIR, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922305
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, FESTİVAL, GÜLAY, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, MERCEK, NAME, NURTAÇ, SELMA, SEĞMEN, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK, İCABET sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922306
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, ERZİNCAN, FESTİVAL, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, TÜMLEÇ sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922304
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ARANIR, AYNUR, AYTAÇ, BAHA ÇIKMAZI, BAHÇELER, DENİZMEN, ESENLİK, FESTİVAL, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, NİL, SARP, SEREN, SERKAN, SEVİLEN, SEĞMEN, YENER, ZEMHERİ, ÇAYIRCIK, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2922303
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah IŞIKLI, SARP, SEREN, SEĞMEN sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2920644
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 19:00:00 - 14/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918489
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 903., AKİF, HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918490
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2923440
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919607
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2919039
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 15/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918787
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 01:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917048
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, KAYNARCA, KIZILCIK, NURİ PAŞA, NİYAZ, YASEMİN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2923013
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, PALA, TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2923011
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, EKBİÇ, MEZARLIK ARKASI, PALA, YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917044
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ORTA SELVİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2920643
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:00:00 - 14/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918678
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sk bölgelerinde 14/01/2021 00:30:00 - 14/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918693
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, MUSTAFA BOZOĞLU, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 14/01/2021 02:30:00 - 14/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918353
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2917034
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2083., 2086., 2090., 2091., 2095., 2102., 2104., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 11., 14., 2., 2/1., 203., 205., 3., 5., 6., 7., 8/1., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2115. sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918778
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, ZAKİRBAŞI sk bölgelerinde 14/01/2021 00:01:00 - 14/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2918779
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., 102., 103/5., 104., 107/1., 108., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / NURİPAŞA mah 12. sk / TELSİZ mah DR. SADIK AHMET, DURSUN KILIÇ sk bölgelerinde 14/01/2021 03:00:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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KADIKÖY
09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ŞİMŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR
SULTANBEYLİ
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KAŞGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: LOKMACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAZIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TAHSİLDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İÇMELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞAİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞİİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AKARSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HEYBELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEYBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÜZÜMLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ARAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYLERBEYİ
ÜMRANİYE
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KAŞGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: LOKMACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ADAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAZIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TAHSİLDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İÇMELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞAİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞİİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AKARSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HEYBELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEYBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÜZÜMLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ARAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYLERBEYİ
ÜSKÜDAR
12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz